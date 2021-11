De kijkcijfers van het satirische BNNVARA-programma Even tot hier zitten in de lift. Voor de derde aflevering van het zesde seizoen stemden zaterdag bijna 1,8 miljoen kijkers af op NPO1, evenveel als het gemiddelde van het seizoen ervoor.

De eerste twee afleveringen van Even tot hier trokken steeds zo'n 1,5 miljoen mensen. De eerste aflevering was op 6 november het op een na best bekeken programma van de dag.

NPO1 was zaterdag überhaupt erg in trek bij tv-kijkend Nederland: van de top 10 van best bekeken programma's werden er acht op het eerste net uitgezonden. Uit de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek blijkt dat het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 2 miljoen mensen het best bekeken programma van de dag was, gevolgd door Even tot hier en Mindf*ck met 1,7 miljoen kijkers. Op de vierde plaats staat het NOS Journaal van 18 uur met 1,5 miljoen kijkers.

Met het RTL Nieuws van 19.30 uur neemt RTL 4 met 1,2 miljoen kijkers de vijfde plaats in. Ook de tiende plek is voor de familiezender met Chantals Pyjama Party, waar op primetime 886.000 kijkers op afstemden. Het amusementsprogramma behaalt daarmee meer kijkers dan vorige week toen er 700.000 mensen keken.

SBS6 scoorde zaterdag het best met Hij wordt vanzelf moe, de tv-registratie van de dertiende show van cabaretier Bert Visscher. Met 660.000 kijkers is de show goed voor een zestiende plaats in de kijkcijfer top 25.