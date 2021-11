Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Rob Geus.

Het blijkt al weken dat Expeditie Robinson in Kroatië andere koek is dan de seizoenen die in de Filipijnen werden opgenomen. Het kan er behoorlijk koud zijn en er is maar weinig eten te vinden. Vooral dat laatste begon zijn tol te eisen bij Rob Geus.

De presentator, die voor de tweede keer meedeed, voelde zich al dagen beroerd en eindigde bij de laatste drie proeven op de laatste plaats. Hij wilde echter niet opgeven en probeerde zijn medekandidaten er nog toe over te halen op Robbert Rodenburg te stemmen. Geus zette zelf al zijn stemmen in, maar de groep besloot toch om hem naar huis te sturen, omdat hij op was en niet uit zichzelf weg zou gaan.

Wat ging er door je heen toen je werd weggestemd bij de eilandraad?

"Toen ik daar ging zitten, was ik al wel redelijk voorbereid. Ik besloot drie stemmen in te zetten en hoopte één iemand mee te krijgen zodat ik nog een rondje verder kon, maar dat mocht niet zo zijn. Het is ook wel goed geweest zo."

"Ik begrijp de keuze van de groep ook wel. Als ik in een groep had gezeten met iemand die er zo aan toe was als ik, was ik dat gesprek ook wel aangegaan, want je gezondheid is uiteindelijk het belangrijkst. Er waren wel gesprekken en plannetjes waardoor ik verder had kunnen komen, maar JayJay (Boske, red.) zei op een gegeven moment ook tegen me: 'Geus, we moeten het plan bijstellen, straks gebeurt er echt iets met je.' Ze hebben wegens mijn gezondheid op me gestemd en daar moet je je bij neerleggen. Toen het verlossende woord kwam, was ik er ook wel meteen klaar voor om te gaan herstellen."

Had je überhaupt nog wel door gekund als je deze eilandraad had overleefd?

"Je hebt met Expeditie goede en slechte dagen. Als je een paar van die slechte hebt, hoop je dat er weer een goede komt, waarop je een beetje kan herstellen. Maar eerlijk gezegd was het al onverantwoord dat ik nog aan de laatste proef meedeed. Ik had buiten beeld contact met een arts. Ik twijfelde of ik het wel moest doen, omdat ik zo duizelig, licht in mijn hoofd en misselijk was. We hebben het uiteindelijk wel gedaan, maar dat was best een risicootje."

"Ik vond het ook naar om mezelf terug te zien. Toen ik bij die proef boven water kwam, puilden mijn ogen zowat uit mijn hoofd. Na die proef stortte ik buiten beeld ook in, ik kon niet meer staan."

"Ik denk ook wel dat de programmamakers een beetje hebben onderschat hoe zwaar het zou worden in Kroatië. Ik denk niet dat de productie wist hoe moeilijk het zou zijn om eten te kunnen vinden. Het was natuurlijk een soort noodscenario door corona en de eerste keer dat het niet plaatsvond op een warm eiland. Ik vraag me af of ze dit nog eens zouden doen."

Ondanks de medische problemen kwam je verder dan bij je vorige deelname in 2019. Maakt dat je ditmaal ook trotser?

"Zeker. Ik ben verder gekomen en het was een veel zwaardere expeditie. Ik heb veel meegemaakt: ik heb op drie verschillende eilanden gezeten en veel deelnemers leren kennen, en dat vind ik misschien nog wel het mooiste."

"Natuurlijk baal ik er wel van dat ik bij de laatste drie proeven onderaan eindigde. Ik wilde nog heel graag, maar mijn lichaam protesteerde. Het was een groot nadeel dat ik zo veel afviel. Ik woog ruim 85 kilo toen we weggingen en er was nog maar 71 kilo over. Zo licht was ik sinds mijn zestiende niet meer geweest."

Lukte het thuis om snel weer aan te sterken?

"Er is 4 kilo niet meer teruggekomen, maar dat is niet erg. Ik had wel veel last van mijn ribben, doordat ik zo was afgevallen en op het eiland op een harde ondergrond lag. Daar heb ik thuis ook nog een flink aantal weken last van gehouden. Maar ik wil er niet over zeuren, want het hoort er allemaal bij."

En hoe was het om weer bij je familie thuis te komen?

"Toen ik mezelf voor het eerst zag na de uitschakeling, schrok ik me rot. Ik zag er zo slecht uit. Ik durfde mijn familie eerst niet eens te facetimen, omdat ze zouden schrikken. Dat heb ik uiteindelijk natuurlijk wel gedaan en het was heel lekker om weer thuis te komen."

Wie komt het sterkst over?

"Ik heb vanaf dag één al gezegd dat ik Anouk (Maas, red.) een hele sterke speler vind. Het zou me niks verbazen als zij de winst pakt. Zij blijft maar gaan, dat is niet normaal. Ik heb haar nog nooit stil zien zitten. Ze kan zich ook goed afsluiten als het moet, door te mediteren. Dat kan voor een proef belangrijk zijn. Ik had Jan (van Halst, die er in de vorige aflevering uit werd gestemd, red.) ook graag ver zien komen, maar hij was misschien wat minder sterk op het gebied van voeding en creatief denken dan Anouk."