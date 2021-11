Illusionisten Hans Klok en Hans Kazàn hebben besloten voor het eerst samen te werken aan een televisieprogramma. In De Magie van Klok & Kazàn duiken de twee in de geschiedenis van de magie, meldt De Telegraaf.

De twee illusionisten hebben al een proefaflevering gemaakt en willen in het voorjaar de wereld over reizen om de show op te nemen. "Zoals het er nu naar uitziet, wordt het een ongelooflijk leuke documentairereeks waarin we alle facetten van de magische wereld van illusionisten aan de kijkers zullen tonen", vertellen ze aan de krant.

Voor het programma, geproduceerd door Vincent TV Producties, reizen de mannen onder meer af naar Frankrijk, Spanje, Duitsland, Engeland, Hongarije en de Verenigde Staten, als de maatregelen rondom het coronavirus dit toelaten.

Wanneer het programma op de buis moet verschijnen is nog niet bekend.