Heel Holland Bakt keert dit jaar niet meer terug op televisie. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen gaat de zoektocht naar de beste bakker nu in het voorjaar van start, meldt Omroep MAX.

Het bakprogramma gaat doorgaans in het najaar van start. De afgelopen jaren was de eerste aflevering in december te zien. Voor het negende seizoen is er gekozen om in het voorjaar van start te gaan. Een precieze datum noemt Omroep MAX nog niet.

Wel laat de omroep weten dat er dit jaar geen kersttaarten gemaakt worden, maar dat de nadruk ligt op baksels met een voorjaarsthema. De presentatie is opnieuw in handen van André van Duin. Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven keren terug als juryleden.

Kijkers van Heel Holland Bakt werden dit jaar op drie verschillende seizoenen getrakteerd. Naast het achtste seizoen van de reguliere editie was er ook een tweede seizoen met kinderen en een reeks waarin oud-deelnemers terugkeerden te zien.