Dat talkshow Op1 woensdag besloot geen Forum voor Democratie-politici uit te nodigen voor het gesprek over hun gedrag in de Kamer is "geen strikt beleid en geen cordon sanitaire". Dat stelt Op1-coördinator Bert Huisjes donderdag. Ook RTL is niet van plan politici uit talkshows te weren.

Presentator Charles Groenhuijsen zei in de uitzending van woensdagavond dat politici die anderen bedreigen of oproepen tot bedreiging die avond niet welkom waren aan tafel.

"Overigens hebben wij wel nagedacht over een uitnodiging", vertelde Groenhuijsen in de talkshow. "De stelling hier is: mensen die anderen bedreigen of daartoe oproepen, zijn niet welkom aan de tafel van Op1. Het is maar gezegd."

Zo zei FVD-politicus Pepijn van Houwelingen eerder op de dag in een felle woordenwisseling met Sjoerd Sjoerdsma dat het D66-Kamerlid zich voor een tribunaal zal moeten verantwoorden. "Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen", aldus Van Houwelingen.

'Het is geen cordon sanitaire'

De uitspraak van Groenhuijsen is echter niet representatief voor de lijn van alle Op1-medewerkers. Huisjes: "Het is geen strikt omroepbreed beleid en al helemaal geen cordon sanitaire. We hebben Thierry Baudet de afgelopen jaren ook aan tafel gehad. Maar we maken wel elke avond een heel bewuste keuze. In dit geval leek het ons niet in het belang van het gesprek om de agressors aan tafel te vragen."

De Op1-coördinator beklemtoont dat de keuze elke avond bij de dienstdoende eindredacteur ligt. De talkshow werd woensdagavond door Omroep MAX verzorgd. "Het kan natuurlijk zijn dat op andere avonden een andere eindredacteur een andere keuze maakt."

De makers van het programma zien het als hun taak om volksvertegenwoordigers een podium te bieden en "waar nodig het vuur aan de schenen" te leggen. "Maar we zijn wel een gespreksprogramma. Wij bieden gasten de ruimte voor een debat. Dat is niet mogelijk bij gasten die alleen maar willen zenden", aldus Huisjes.

FVD-leider Thierry Baudet klaagde woensdag op Twitter dat hij en zijn collega's niet waren gevraagd voor het gesprek in Op1. "Wij nemen mensen die in het nieuws zijn altijd serieus", legt Huisjes uit. "Maar wij kennen zijn verhaal en zijn vergelijkingen tussen het coronabeleid en de Holocaust inmiddels wel. Als je Baudet uitnodigt, weet je wat er gebeurt: hij trekt het gesprek en daarmee het programma uit het lood."

Bij RTL zijn politici die collega's bedreigen welkom in talkshows

Bij RTL zijn Tweede Kamerleden die hun collega's bedreigen of oproepen om andere politici te bedreigen welkom in talkshows als Jinek of Humberto.

"In onze optiek moet je iedereen kritisch kunnen bevragen. Dat geldt zeker voor onze nieuws- en actualiteitenprogramma's en dus ook aan de talkshowtafel. Balans tussen verschillende perspectieven is hierin essentieel. Het mag er verhit aan toegaan, maar het moet wel altijd respectvol blijven", benadrukt RTL donderdag.

Eva Jinek had Baudet begin april in haar programma te gast. Cabaretier Martijn Koning sprak toen een column uit waarin hij de FVD-leider bekritiseerde. Baudet liep vervolgens weg. RTL distantieerde zich van de column en bood de politicus zijn excuses aan. Koning liet onlangs weten sinds die uitzending vele duizenden doodsbedreigingen te hebben ontvangen.