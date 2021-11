Meghan Markle is donderdag te zien in de talkshow van Ellen DeGeneres, kondigt de presentatrice woensdag aan op Instagram.

De twee praten over onder meer de acteercarrière van Markle, die lange tijd te zien was in Suits, zo is te zien in een korte clip van het interview.

"Jij vertelde dat je zo'n tien jaar geleden voor het laatst te zien was in een talkshow, maar je kwam wel vaak in deze buurt om auditie te doen", zegt DeGeneres onder meer tegen de echtgenote van de Britse prins Harry. "Klopt helemaal", bevestigt Markle. "En het leuke was dat de beveiligers me altijd succes wensten."

Markle, die stopte met acteren toen ze een relatie kreeg met haar huidige man, vertelt daarnaast een anekdote over de oude auto waarin ze vroeger reed.

De veertigjarige Markle is al jaren niet te zien geweest in een ochtendtalkshow. Ook was ze nooit eerder te gast bij DeGeneres. In maart maakte ze wel haar opwachting bij Oprah Winfrey, aan wie ze onder meer vertelde over de suïcidale gedachtes die ze had tijdens haar zwangerschap van zoon Archie.

Ze vertelde daarbij dat haar geen hulp werd geboden vanuit het Britse koninklijk huis. Prins Harry vertelde Winfrey openhartig over de moeizame relatie met zijn broer en vader sinds het vertrek van het stel naar de Verenigde Staten.