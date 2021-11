Guido Weijers ziet er toch vanaf om voor RTL 4 een oudejaarsconference te maken. De komiek schrijft op Instagram dat de onzekerheid rond COVID-19 roet in het eten gooit.

"Waar ik vorig jaar alle energie had me continu aan te passen, kies ik deze keer anders. Ik wil er 100 procent voor gaan of helemaal niet", aldus Weijers, die kritisch is op het coronabeleid van het demissionaire kabinet.

De komiek zou dit jaar de oudejaarsconference op RTL 4 gaan maken. Op Instagram schrijft hij dankbaar te zijn voor de ruimte die de zender hem geeft om deze "moeilijke beslissing" te nemen.

"We vinden het jammer, maar snappen zijn keuze", laat RTL weten in een reactie aan NU.nl. Op hetzelfde tijdstip wordt nu op Oudejaarsavond de quiz De TV Kijker van het jaar uitgezonden. Bij NPO1 wordt de conference verzorgd door Peter Pannekoek en SBS6 heeft Najib Amhali op Oudejaarsavond.