Missie 538, de liefdadigheidsactie van Radio 538, krijgt volgende maand een tweede editie. De radiozender gaat net als NPO 3FM van 17 tot 24 december zoveel mogelijk geld ophalen, werd woensdag bekendgemaakt.

Anders dan vorig jaar loopt Missie 538 nu gelijktijdig met Serious Request, de bekende liefdadigheidsactie van NPO 3FM.

Voor in totaal twaalf goede doelen gaan de dj's van 538 verschillende missies volbrengen. "Zodra er genoeg geld is opgehaald, is de missie volbracht en start een nieuwe missie voor het volgende goede doel dat de hulp van ons en de 538-luisteraars hard nodig heeft", legt radio-dj Frank Dane uit.

Luisteraars kunnen doneren door tegen betaling een plaat aan te vragen, maar ook door een eigen actie te starten en de opbrengst daarvan te doneren. De goede doelen waarvoor wordt gestreden zijn onder andere Het Vergeten Kind, Hulp voor Helden, KNGF Geleidehonden, Nationaal Ouderenfonds en Prinses Máxima Centrum.

Vorig jaar zette Radio 538 zich in voor de voedselbank. Aan het einde van de actieweek was een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro verzameld, goed voor ruim 223.000 voedselpakketten.