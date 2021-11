Een video waarin Ingeborg Beugel de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis het bloed onder de nagels vandaan haalt, ging vorige week de wereld over. De Nederlandse journalist laat aan NU.nl weten sindsdien dusdanig bedreigd te worden, dat ze Griekenland voor onbepaalde tijd verlaat.

Waar gaat het over? Ingeborg Beugel vraagt tijdens een persconferentie aan de Griekse premier wanneer hij "stopt met liegen" over de zogeheten pushbacks (het terugduwen van vluchtelingen) die worden uitgevoerd door de Griekse kustwacht.

Mitsotakis ontkent aanvankelijk en zegt dat zijn land met een ongekende vluchtelingencrisis te maken heeft. Hij stelt dat Griekenland juist vluchtelingen redt, maar geeft daarna toe dat er boten worden onderschept door de Turkse grenswacht.

De premier vraagt of Beugel ooit in het nieuwe vluchtelingenkamp op het eiland Samos is geweest. Volgens hem is dat een toonbeeld van hoe goed er met vluchtelingen wordt omgegaan. Beugel antwoordt bevestigend, maar dat weigert Mitsotakis te geloven. Hij haalt daarna hard uit naar de journalist. Beugel was afgelopen mei echter daadwerkelijk op het eiland.

Bekijk hier de video van de persconferentie

"Mitsotakis is niet gewend aan directe vragen en reageerde heel autoritair. Het was alsof hij gif spoot. Hij dacht dat het hem was gelukt om de pers de mond te snoeren de afgelopen twee jaar", blikt Beugel terug.

De beelden van het felle gesprek gingen direct viral. Beugel, die tijdens de persconferentie een rode hoed droeg, doet sinds 2012 onafgebroken verslag van het vluchtelingendrama op en rondom de Griekse eilanden. Ze werkt onder andere voor De Groene Amsterdammer en BNNVARA. Opeens staat ze met haar rode hoed centraal in memes en politieke spotprenten.

"Het is krankzinnig dat de Griekse regering blijft ontkennen dat gewelddadige, wrede en barbaarse pushbacks aan de orde van de dag zijn." Op straat komen ouderen naar Beugel toe om haar te omhelzen, vertelt ze. En studenten willen met haar op de foto.

90 Griekse premier valt uit tegen Nederlandse journalist

'Mijn rode hoed is een symbool geworden'

Woensdag wordt in Griekenland het einde van de dictatuur gevierd en herdenken de Grieken de opstand van studenten tegen de junta van 17 november 1973.

Een Nederlandse journalist maakte er destijds opnames van die de wereld over zijn gegaan en volgens Beugel is het nu weer een Nederlandse journalist die de blik op Griekenland gericht houdt. "Mijn rode hoed is een symbool geworden. Morgen tijdens de parade is het de bedoeling dat duizend mensen een rode hoed dragen."

Maar volgens Beugel heeft de video van de persconferentie ook negatieve gevolgen en kan ze niet meer met de hoed over straat. "Ik draag die hoed al twee jaar lang en had niet van tevoren bedacht om hem op de persconferentie op te zetten. Ik krijg de hele dag haat van extreemrechtse en regeringsgezinde media."

'Er is sprake van een digitale heksenverbranding'

Direct na de persconferentie wist Beugel niet wat er was gebeurd op sociale media. 's Avonds ging ze - met haar hoed op - iets bij de supermarkt halen.

"Toen ik uit de winkel door een donkere straat naar huis liep, gooide een man een steen naar mijn hoofd. Hij schold me uit voor Turkenhoer en Turkse spion en zei dat ik naar Erdogan (Turkse president Recep Tayyip Erdogan, red.) moest. De steen schampte mijn voorhoofd. Toen ben ik heel hard naar huis gerend. Dat was even schrikken. Er is daarnaast sprake van een digitale heksenverbranding."

Beugel zegt niet te worden beschermd door de Griekse autoriteiten, maar krijgt steun van persorganisaties als de Nederlandse NVJ. Zondag heeft de journalistenvakbond na een gesprek met Beugel direct met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade overlegd.

'Mijn leven is hier'

"Ik ben vervolgens geadviseerd om Griekenland zo snel mogelijk te verlaten. Ik wilde volgende week al naar Nederland vliegen om wat administratieve zaken te regelen, maar dat is dus vervroegd." Beugel wil deze week nog aangifte doen.

Dat ze op een gegeven moment terug naar Griekenland wil, staat wat haar betreft al vast: "Ze gaan me het leven waarschijnlijk onmogelijk maken. Maar mijn leven is hier en ik heb hier belangrijk werk te doen."

Uit veiligheidsoverwegingen wil Beugel niet melden wanneer ze precies vertrekt. Zo is ze afgelopen juni samen met een Afghaanse vluchteling aangehouden in haar woonplaats Hydra, omdat zij de man onderdak verleent. Beugel en de vluchteling moesten na hun arrestatie een nacht in de cel doorbrengen. De rechtszaak is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot juni 2022.