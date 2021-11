De toetreding van Amalia tot de Raad van State (RvS) wordt live uitgezonden door de publieke omroep. De prinses heeft vanaf 7 december, haar achttiende verjaardag, zitting in de Raad van State en wordt een dag later officieel aangesteld als lid.

De uitzending op 8 december wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom en is van 13.40 tot 14.45 uur te zien op NPO1. Daarin is onder meer de toespraak die Amalia en haar vader Willem-Alexander geven te zien. Voorafgaand wordt een terugblik op de intredes van onder anderen haar vader en grootmoeder vertoond.

Vanaf het moment dat Amalia achttien jaar is, heeft zij volgens de grondwet zitting in de Raad van State. De RvS is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland en een onafhankelijke adviseur van de regering en het parlement op het gebied van wetgeving en bestuur.

Deze taken worden door twee afdelingen uitgevoerd: de afdeling Advisering en de afdeling Bestuursrechtspraak. Amalia zal bij de eerstgenoemde plaatsnemen. Zo moet de prinses kennis opdoen over onder meer wetgeving en het staatsrecht en kan ze zich, als eerste in de lijn van troonopvolging, voorbereiden op haar rol als koningin.

Willem-Alexander is voorzitter van de Raad van State. Máxima maakt net als haar dochter deel uit van de afdeling Advisering. Ze hebben geen inhoudelijke betrokkenheid en ook geen stemrecht in de RvS.