Het uitbrengen van de serie Tiger King door Netflix gedurende de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 bleek een schot in de roos; het was naast het virus het onderwerp van gesprek. Een tweede reeks kon dan ook niet uitblijven. NU.nl zet op een rij hoe het de hoofdrolspelers sinds het eerste seizoen is vergaan.

Sinds de breed uitgemeten vetes van voormalig dierenparkeigenaar Joe Exotic met activiste Carole Baskin en zijn zakenpartner Jeff Lowe in het eerste seizoen, zijn de hoofdrolspelers volop in het nieuws gebleven. Dierenparkovernames, rechtszaken tegen Netflix, smeekbedes bij voormalig president Donald Trump om vrij te komen en een beëindigd huwelijk: de Tiger King-personages houden de gemoederen nog altijd bezig.

Joe Exotic

Joe Exotic kwam er aan het einde van het eerste seizoen het slechtst vanaf. De excentrieke 'Tiger King' werd tot 22 jaar cel veroordeeld voor het inhuren van iemand om zijn aartsrivale Carole Baskin uit de weg te ruimen en voor de dierenmishandeling die was geconstateerd in zijn park vol katachtigen.

De realityster blijft volhouden dat hij onschuldig is en probeerde zelfs de hulp van Kim Kardashian en voormalig president Trump in te schakelen om vrij te komen, maar dit leverde niets op. Eerder deze maand maakte hij bekend aan prostaatkanker te lijden. Hij hoopt "de tijd die hij nog heeft" in vrijheid te kunnen doorbrengen met zijn naasten. Voorlopig zit Exotic echter nog steeds achter slot en grendel.

In het eerste seizoen was te zien hoe de 58-jarige Exotic trouwde met de 33 jaar jongere Dillon Passage. Passage maakte eerder dit jaar bekend dat de twee gaan scheiden. Exotic liet via sociale media weten zich in de steek gelaten te voelen. Inmiddels heeft Passage zijn nieuwe relatie wereldkundig gemaakt via sociale media.

Exotic lijkt, ondanks het feit dat hij in de gevangenis zit, wel aan het woord te komen in het tweede seizoen van Tiger King.

Carole Baskin

Carole Baskin, eigenaresse van Big Cat Rescue en lijdend voorwerp van Joe Exotics moordlustige plannen, lag al direct na het verschijnen van het eerste seizoen overhoop met Netflix. Er werd een aflevering gewijd aan de geruchten dat ze meer zou weten van de verdwijning van Don Lewis, met wie ze getrouwd was. Hier was Baskin niet van gediend. Ze liet dan ook weten voor geen enkel bedrag mee te werken aan een tweede seizoen.

Aan die uitspraak heeft ze zich gehouden, ware het niet dat Netflix nog niet gebruikte beelden van haar in het tweede seizoen heeft gestopt. Baskin en haar echtgenoot Harold besloten een rechtszaak te starten, maar volgens Netflix stond er gewoon in haar contract dat de beelden ook later nog gebruikt kunnen worden.

In haar strijd tegen dierenparken als die van Exotic heeft Baskin meer succes gehad. Ze won een rechtszaak tegen hem waardoor ze eigenaar werd van het terrein waarop zijn dierenpark zich bevond. Ze verkocht het terrein niet veel later.

Baskin was ook nog kortstondig te zien in danscompetitie Dancing With The Stars in de Verenigde Staten. De filmpjes van haar optredens gingen viral, maar ze werd als tweede geëlimineerd.

Jeff Lowe

Jeff Lowe, die door Joe Exotic in de arm werd genomen om zijn dierenpark winstgevender te maken, kreeg het bedrijf na de veroordeling van Exotic volledig in handen. Het terrein van het park moest echter worden afgestaan aan Baskin.

Lowe en zijn partner Laura hadden inmiddels een ander Tiger King-park in Oklahoma, waar ze al snel door de autoriteiten op de vingers werden getikt. De dieren zouden worden verwaarloosd. Eerder dit jaar moest het stel al hun katachtigen afstaan.

Lowe verleent zijn medewerking aan het tweede seizoen van Tiger King.