De concertspecial Adele One Night Only, die zondagavond te zien was op de Amerikaanse zender CBS, wordt ook in Nederland uitgezonden. De NTR zendt het optreden op 23 november uit op NPO3.

Voor de twee uur durende special ging Oprah Winfrey met de zangeres in gesprek over onder meer haar scheiding, gewichtsverlies en nieuwe album. Ook zong Adele live een paar van haar grootste hits en enkele nieuwe nummers.

Het korte concert werd opgenomen bij het Griffith Observatory in Los Angeles. Het was haar eerste optreden sinds 2017. Sterren als Leonardo DiCaprio, Lizzo, Donald Glover, Drake en James Corden zaten in het publiek.

Dinsdag werd ook bekend dat Paul de Leeuw Adele opnieuw heeft gestrikt voor een interview. De tv-maker ging voor zijn programma Busje komt zo naar Londen, waar hij de zangeres sprak over haar nieuwe album.

De Leeuw heeft Adele meerdere malen in zijn shows te gast gehad. "In de zes jaar dat we elkaar niet hebben gezien, is er zoveel met haar gebeurd dat het spannend is om haar weer te zien. En het ging goed!", zegt De Leeuw over het gesprek, dat op 25 november om 21.30 uur te zien is op NPO1.

Adele was in 2007 voor het eerst te gast bij De Leeuw. Toen kende het publiek haar nog niet, op één iemand na. De Leeuw kondigde haar toen aan als "een heel groot talent" waar iedereen nog van ging horen.

De twee onderhielden een warme band en de zangeres noemde de Nederlander eerder "een vriend voor het leven". Ze maakten in 2015 de special Adele & De Leeuw, ter ere van haar album 25.