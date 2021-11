Zendermanager Sharid Alles van NPO 3FM vertrekt na 3,5 jaar bij de zender. Per 1 januari legt ze haar functie neer en worden haar taken overgenomen door Menno de Boer.

Alles is trots op het "steeds sterker en completer wordend team" en de muzikale koers die de radiozender voert, schrijft ze dinsdag op de website van de NPO. "Ik wil graag de NPO en de omroepen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, ik ben tot op de dag van vandaag gesteund en heb dat ook zo gevoeld."

In gesprek met AD vertelt Alles dat ze eind september al de eerste twijfels kreeg over doorgaan als zendermanager. "Opeens dacht ik: wat nou als ik stop? Wat dan? Bij die vraag voelde ik geen paniek of een harde nee. Eigenlijk wist ik toen al: dit is het begin van het einde."

Bij haar aantreden in 2018 zei Alles nog dat het team "een huis bouwde, terwijl we erin wonen. Maar het wordt mooi", nu zegt ze dat ze het heeft onderschat. "Je moet zeker gaan bouwen, maar ook af en toe iets afbreken. Er was al veel afgebroken, maar ik heb ook puin moeten ruimen. Maar nu ligt er een fundament waarop doorgebouwd kan worden."

Volgens Alles wordt er te veel gekeken naar de tegenvallende luistercijfers. "In onze doelgroep, 18 tot 39 jaar, is het marktaandeel het laatste half jaar gestegen met 0,5. Dat is sinds 2013 niet meer gebeurd. Daarnaast is de luistertijd van 3FM sinds anderhalf jaar met een half uur per dag toegenomen."

In opspraak over inbreken in uitzending

Alles raakte eind oktober nog in opspraak toen zij in een uitzending van radio-dj Timur Perlin live op zender ingreep. Perlin wilde een jongen bellen die de geheime locatie van een Maneskin-concert in Amsterdam tegen betaling wilde vrijgeven, maar Alles onderbrak die poging.

Perlin vertelde later dat hij begreep waarom er was ingegrepen: de jongen in kwestie heeft het syndroom van Asperger en daarbij wilde de zender de goede relatie met de platenmaatschappij van de Italiaanse Songfestival-winnaar niet verpesten.

Alles zegt nu dat ze niet nog eens zou inbreken. "Nee. Ik zou het nu laten gaan. Met het risico dat het hele optreden gecanceld zou worden. Dat is dan de keuze van de omroep en dj van dat moment."

Alles zal De Boer in 2022 bijstaan waar nodig

De Boer, Alles' opvolger, is eerder radio-dj geweest en is voormalig directeur van Radio 538. Hij zal worden bijgestaan door Erik van Hengstum, zakelijk manager bij NPO.

Alles zal De Boer in 2022 bijstaan waar dat nodig is. Ook meldt de zendermanager dat ze haar tweede kinderboek gaat afschrijven en "rustig gaat bekijken wat er verder op mijn pad komt".