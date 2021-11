Oud-presentator Eddy Zoëy van Expeditie Robinson zegt dat er "geen moer" waar is van het verhaal dat Britt Dekker vrijdag vertelde. Volgens hem is het een roddel dat een cameraman kandidaten een Mars-reep aanbood in ruil voor seksuele gunsten.

"Ik heb dat programma drie jaar lang gepresenteerd - en dat is lang geleden lieve kijker - en toen waren die roddels er al", zei Zoey maandagavond in RTL Boulevard.

Zoëy, die het programma van 2009 tot 2011 presenteerde, zegt dat het verhaal "grappend" is begonnen. "Er waren van die koelboxen met eten erin en die camera- en geluidsmensen zeiden altijd: 'Als wij weglopen, dan zijn die koelboxen leeg.'"

"En dus is er wel eens geouwehoerd over dat soort dingen", blikt hij terug. "Er is geen moer van waar."

RTL heeft nog nooit van geruchten gehoord

Dekker baseerde haar claim vrijdag in het NPO3-programma Media Inside op een goede vriend die had meegedaan met het programma. Meerdere BN'ers zeiden vervolgens op sociale media dat dit verhaal al jaren rondzingt.

RTL liet maandag in een reactie weten dat het verhaal bij de medewerkers en bij de producent "totaal onbekend" is.

"Maar als iemand van de kandidaten ooit zoiets heeft meegemaakt, vragen wij diegene zich te melden. Wij hebben hier uitgebreide protocollen voor en zullen er dan zeker werk van maken."