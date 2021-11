Demissionair minister Arie Slob (Media) heeft deze maandag aan de Tweede Kamer laten weten hoe nieuwe omroepen straks op een betere manier beoordeeld en tot het publieke omroepbestel toegelaten kunnen worden.

De NPO wil dat iedere inwoner van Nederland zich thuis voelt bij een of meer omroepen en hun programma's. Iedere omroep moet zich om een zogenoemde stroming bekommeren.

Een nieuwe omroep die een plek in het publieke omroepbestel eist, moet laten zien dat die een stroming vertegenwoordigt.

Wat is er mis met de huidige toelatingseisen?

Als een nieuwe omroep wil meedoen, dan bekijkt de NPO samen met de Raad voor Cultuur (RvC) en het Commissariaat voor de Media (CvdM) of dat kan. Maar op dit moment is het voor deze drie partijen moeilijk te controleren of een omroep echt een stroming vertegenwoordigt.

Niemand weet namelijk wat er concreet met een stroming wordt bedoeld. Daarom wordt vooral gekeken naar een andere belangrijke toelatingseis: het aantal leden van een nieuwe omroep.

Iedere nieuwe publieke omroep moet minstens 50.000 betalende leden hebben om mee te mogen doen. Dat betekent kort door de bocht dat iedereen een omroep kan beginnen, zolang je maar het minimum aantal leden weet te vinden en je financiën op orde zijn. De NPO wil een onafhankelijke, veelzijdige en kwalitatieve publieke omroep, maar op deze manier komt die doelstelling in gevaar.

Ook kunnen vage toelatingscriteria een wildgroei aan omroepen veroorzaken. Daarom moest het demissionaire kabinet aanvullende toelatingseisen bedenken.

Aan welke eisen moesten de nieuwe toelatingscriteria voldoen?



Minister Slob heeft het adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd onderzoek te doen naar aanvullende legitimatiecriteria voor omroepverenigingen. Deze criteria moeten vanaf 2027 gaan gelden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat de nieuwe criteria aan een aantal eisen voldoen.

De eisen moeten volgens het ministerie: objectief zijn en de beoordeling ervan moet transparant en onpartijdig zijn;

niet (technisch) manipuleerbaar zijn, zoals het aantal likes;

een reflectie van werkelijke betrokkenheid zijn;

recht doen aan de pluriformiteit van het bestel;

niet tot onnodige administratieve lasten leiden;

werkbaar en voor iedereen duidelijk zijn.

Bovendien moeten omroepen voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op de eisen voor de volgende erkenningsperiode in 2027.

Belangrijke conclusie over stromingen

Volgens adviesbureau AEF kan de term stroming de prullenbak in. Omroepen definiëren het begrip allemaal anders. De wetgever en adviesorganen geven geen richtlijnen en volgens sommigen bestaan stromingen helemaal niet meer. Daarom zijn er voor het toetsen van die toelatingseis geen nieuwe criteria bedacht.

"Het vertegenwoordigen van maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stromingen is de belangrijkste doelstelling in de wet om de erkenning van omroepen te legitimeren", aldus AEF. Het bureau heeft in het onderzoek gezocht naar een eenduidige definitie van het begrip stroming en gekeken naar stromingen binnen de samenleving. "Dit onderzoek heeft geen eenduidige operationele definitie van het stromingsbegrip opgeleverd."

Welke nieuwe criteria zijn bedacht?

Toch zijn er zogenoemde operationele criteria opgesteld waarmee gecontroleerd kan worden of een omroep aan de eisen voldoet. Deze criteria zijn in twee groepen verdeeld.

In de eerste groep wordt bekeken wat de omroep bijdraagt aan het publieke omroepbestel. Zo is er het criterium Doelgroep. De omroep in kwestie is bijvoorbeeld evenwichtig, heeft een relevant bereik onder het algemene publiek én kleine doelgroepen en is voor iedereen toegankelijk.

Een ander criterium is Kwaliteit. Daaronder vallen volgen de onderzoekers eigenschappen als betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, transparantie, goed werkgeverschap, een gezonde bedrijfsvoering en de ontwikkeling van talent.

Betrokkenheid en impact is een volgend criterium: daaronder wordt onder andere het samenbrengen van mensen en een bijdrage aan de democratie bedoeld.

In de tweede groep criteria wordt naar de omroepen zelf gekeken. Bij Doelgroep wordt bijvoorbeeld nagegaan of de omroep een doelgroep bedient en of het profiel duidelijk is.

Bij het criterium Kwaliteit staat het onderscheidende vermogen centraal. Ook wordt bekeken of de omroep in kwestie een duidelijke missie heeft en hier ook naar handelt.

En bij het criterium Betrokkenheid en Impact wordt getoetst of de omroep genoeg interactie met de doelgroep heeft, hoe groot de maatschappelijke invloed is en hoe groot het aantal leden is.

"Hoewel met deze criteria het stromingsbegrip niet te toetsen is, zijn het wel waardevolle criteria om de bijdrage van elke bestaande en toekomstige private toelevering, zoals van omroepverenigingen, aan de publieke omroep te beoordelen", meent het adviesbureau.

AEF adviseert de criteria nader uit te werken, zodat ze af zijn voor de nieuwe erkenningsprocedure.

Lees hier het onderzoeksrapport over de criteria