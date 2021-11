Amber Brantsen stapt over van de NOS naar Viaplay. De nieuwslezeres gaat daar de uitzendingen rond de Formule 1 presenteren, meldt ze maandag op Twitter.

Brantsen gaat per 1 december bij Viaplay aan de slag. Ze gaat de studioprogramma's rond de Formule 1-wedstrijden van het seizoen van 2022 presenteren. Welke analisten aan haar tafel zullen plaatsnemen, is nog niet bekendgemaakt.

"De sport waar ik van hou – en vele Nederlanders met mij – is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken", aldus Brantsen in een persbericht.

Het is niet voor het eerst dat de presentatrice zich bezighoudt met de autosport. Zo maakte ze naast haar werk als nieuwslezeres ook al een podcast over Formule 1 voor de NOS.

De 32-jarige Brantsen begon als stagiaire bij de NOS en werd later presentatrice van het NOS Radio 1 Journaal. In 2017 maakte ze de overstap naar de televisiejournaals.

In mei dit jaar werd bekend dat de Zweedse streamingdienst Viaplay de rechten heeft om de Formule 1-wedstrijden uit te zenden. De dienst mag de races tot in ieder geval 2024 uitzenden.