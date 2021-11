Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Wietze de Jager.

Dagenlang zonder eten en dat ver van huis, het gaat een mens niet in de koude kleren zitten. Bij eerdere Expedities vielen de leden soms bij bosjes en koos de een na de ander er persoonlijk voor om weg te gaan, maar dit seizoen viel dat eigenlijk heel erg mee.

Als het dan toch gebeurt, valt het fans extra zwaar: na zo'n lange tijd toch opgeven? Zonde, vinden fans. Wietze de Jager snapt het wel en heeft ook de teleurstelling op sociale media gezien toen duidelijk werd dat hij naar huis zou gaan. Toch heeft hij geen spijt.

Jij besloot zelf te vertrekken, heb je echt niet nog even gedag gezegd 's ochtends?

"Ja, natuurlijk wel. Dat gebeurde alleen buiten het zicht van de camera. Je ziet toch een hoop niet. Wij mochten 's avonds na de Eilandraad niet meer varen, dus we werden in een soort hutje zonder beschutting gedropt tot we de volgende ochtend wel weer de boot op konden. Meteen na de Eilandraad zei ik al dat ik er eigenlijk wel klaar mee was, maar er werd me gevraagd er nog één avond over na te denken. Dat heb ik gedaan, maar ik veranderde niet meer van mening."

"'s Ochtends vroeg zat ik buiten dat hutje voor mij uit te staren en Yuki (Kempees, red.) riep: 'Wiets, ga je echt?' Ik: 'Ja man, ik ga echt.' Waarop hij reageerde: 'Opbokken dan, klootzak'. Hahaha, ik heb daar toen ook al zo om gelachen."

Wat was voor jou de reden om te vertrekken?

"Niet alleen de heimwee, maar dat was wel een van de onderdelen. Alleen heimwee was te doen. Maar ik kreeg deze Expeditie teleurstelling op teleurstelling te verwerken. Klap op klap. Klap één was dat het Kroatië was, waar het koud was. Klap twee was dat er geen eten te vinden was. Hoe vaak Loek (Peters, red.) en ik ook het water in gingen, we vingen geen vis. En omdat het koud was werden je kleren nooit droog, dus je ging met een nat setje in je slaapzak liggen. Het was echt heel zwaar. Ik ben dertien kilo kwijtgeraakt, dat zie je meestal alleen bij de finale."

"De grootste klap was de samensmelting. Ik ben daar zo boos van geworden. Voor mij was het hart uit de samensmelting gehaald. Het lukte me als eerste een bandana te pakken en ik dacht: ik zit erbij. Toen Nicolette (Kluijver, de presentatrice, red.) zei dat iedereen mee mocht naar het samensmeltingsdiner brak er echt iets. Ik voelde me zo voor de gek gehouden. Nou, en toen ging JayJay (Boske, red.) ook nog naar een ander eiland, moest Loiza (Lamers, red.) weg om medische redenen en werd Loek eruit gezet. Ik was er klaar mee."

Je zei dat je al je doelen had gehaald, de finale behalen was er geen van?

"Ik had nooit verwacht dat ik zover zou komen. De vorige keer lag ik er als tweede uit, ik had geeneens de tijd gekregen om honger te krijgen, haha. Ik ben niet echt een handige harry, vroeger thuis gooide ik altijd alles om, dus ik dacht bij iedere proef weer: dit kan ik helemaal niet. Dat ik toch vaak tweede werd en zelfs een keer won, had ik nooit kunnen bedenken. Het was echt een openbaring."

Hoe was het om weer thuis te komen?

"Die week vergeet ik nooit meer. Ik heb op het eiland een menu gemaakt, op de achterkant van een opdrachtenvel, met hulp van de rest. Dat heb ik gemaakt en gehaald. De venkelrisotto van Loek, de mayonaise van Do, de pure Bounty van Loiza. Heerlijk was het. Iedere dag heb ik mensen gezien, pas een week later op vrijdag stortte ik even in en begon te huilen. Ik vind het eigenlijk jammer dat het went, die week was zo bijzonder."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had me minder willen aantrekken van de plottwists, al denk ik niet dat dat kon. Dit seizoen was zo gek, ik raakte er enorm gefrustreerd van. Die avond voor de laatste Eilandraad ging ik tekeer tegen de productie, omdat ze ons ophaalden terwijl wij net het eten klaar hadden. Woedend was ik, terwijl die mensen ook maar hun werk deden. Ik ken mezelf zo niet, zo wil ik niet zijn. Dus het is goed dat ik het heb stopgezet, ik ben blij dat ik het bewustzijn had: ik moet hier nu weg."

"Yuki had daar helemaal geen last van, ik had er veel meer op die manier in willen zitten. Maar ik denk niet dat ik dat had gekund. Misschien een volgende keer, haha."

Wie komt het sterkst over?

"Yuki, die is fysiek ook nog helemaal in orde en heeft alles op een rijtje. En JayJay, maar zij hebben allebei wel dat puzzelen niet hun sterkste kant is. Anouk (Maas, red.) gaat ook heel lekker, sinds die eerste opdracht waarin ze maar in dat touw bleef hangen heb ik zoveel respect voor haar gekregen. Maar ik zet voor de winst in op JayJay, hij is tactisch ook sterk. Ik geloof eigenlijk niet dat hij de vorige opdracht echt verloren heeft, dat was tactiek."