Splinter Chabot gaat namens AVROTROS een nieuw napraatprogramma presenteren voor Wie is de Mol?. In een online serie gaat de oud-kandidaat in gesprek met afvallers van het spelprogramma.

Niet de Mol is iedere zaterdagavond online te bekijken. Het nieuwe seizoen van het spelprogramma begint op 1 januari. Eerder werd al bekend wie de deelnemers zijn van dit nieuwe seizoen, dat zich in Albanië afspeelt.

Via een eenmalige livestream werd bekendgemaakt dat Arno Kantelberg, Everon Jackson Hooi, Fresia Cousiño Arias, Glen Faria, Hila Noorzai, Kim-Lian van der Meij, Laetitia Gerards, Sahil Amar Aïssa, Suzanne Klemann, Thomas van Luyn en Welmoed Sijtsma dit seizoen meedoen.

Fans van het programma konden alvast hun vermoedens uitspreken. Kantelberg werd door 25.000 stemmers genoemd als meest verdacht.

Naast het wekelijkse nieuwe napraatprogramma presenteert Chabot ook de Wie is de Mol?-podcast. Vanaf 20 december schetst Chabot dagelijks een portret van een van de kandidaten.