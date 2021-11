Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Jan van Halst.

Het is een van de grootste ergernissen van fans van Expeditie Robinson: het eruit stemmen van de sterkste kandidaten bij de eilandraad. Ieder jaar vertrekt een potentiële winnaar voortijdig, omdat de eilandraad de mogelijkheid biedt om af te komen van een sterke tegenstander.

Gelukkig is er de mogelijkheid om een immuniteitsring te winnen, maar die moet je dan wel op het juiste moment inzetten. Jan van Halst werd zo overvallen door zijn medekandidaten dat hij met de ring op zak naar huis vertrok. En zo heeft een van de volgens kijkers sterkste spelers het programma voortijdig moeten verlaten.

De eilandraad nam een zeer verrassende wending. Wat ging er door je hoofd toen je jouw naam voor het eerst hoorde?

"Ik had er rekening mee gehouden, want je ziet ze toch op het eiland met elkaar fluisteren. Maar ze waren zo overtuigend, het was een meesterzet. Ik wilde de gok wagen: deze eilandraad nog 'gewoon' door en dan bij de volgende mijn immuniteitsring inzetten. Ik zag mezelf al in de halve finale, maar het liep allemaal anders."

"Van tevoren had ik mezelf voorgenomen: je hebt de hele dag gehad om erover na te denken hoe je het wil spelen, dan moet je achteraf niet gaan zeuren. En zo'n verrassende wending maakt dit spel juist ook weer spannend, het is zoals het leven is: niet alles is leuk. Ik snap wel dat mensen balen als sterke spelers eruit worden gestuurd, maar het is ook het spel en het levert spannende televisie op. Ik heb het daar weleens met televisiemakers over gehad: je moet als kijker iets hebben om je aan te ergeren, dan blijf je kijken."

Hoe was het om weg te lopen?

"Het terugkijken deed me meer pijn dan het daar meemaken. Daar was het al heel snel dat ik me kon concentreren op wat wel fijn was: ik kon mijn vrouw bellen en eindelijk alles delen. Ik heb niet heel veel last gehad van heimwee, maar je wil toch delen wat je overkomt. Ik was blij dat ik dat nu kon."

Wat is er misgegaan?

"Ik had te veel vertrouwen in de mensen, maar ik vind dat eigenlijk geen enkel probleem. Ik ben gewoon mezelf geweest en dat werkte goed tot de samensmelting. Daarna wordt het spel toch iets venijniger, dat past niet bij mij."

Hoe was het om weer thuis te komen?

"Ik heb het spel heel makkelijk kunnen loslaten. Op Schiphol stond mijn familie te wachten en in de auto terug hebben we Ownen van Défano (Holwijn, red.) geluisterd en meegezongen. Dat deden we op het eiland altijd al, maar ik kende het liedje niet, dus ik wilde dat graag luisteren. We zijn als gezin lekker uit eten geweest en ik heb een dikke, vette biefstuk gegeten. Ik heb mentaal en lichamelijk helemaal geen last gehad, het ging allemaal redelijk makkelijk."

Hoe is het voor jou om te zien dat mensen zo begaan zijn met jouw gedwongen vertrek?

"Het is echt overweldigend. Ik heb de populariteit echt onderschat. Ik had mijn kinderen van 23 en 27 gevraagd of ik mee moest doen en zij waren enthousiast, maar ik had geen idee. Ik krijg echt niets dan positieve reacties en lees dat ik voor veel mensen overkom als een sterke coach. Ik heb op het eiland voor mijn eigen bedrijf ook een coachingstraject ontwikkeld gebaseerd op wat ik heb meegemaakt, want iedereen verdient dit gevoel te hebben. Ik heb - naast allerlei privédingen - twee dingen in mijn leven meegemaakt die mij hebben veranderd: toen ik kampioen werd met Ajax en meedoen aan Expeditie Robinson. Het heeft zoveel impact op je als mens."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Toch die ring inzetten, heb ik achteraf nog vaak gedacht. Ik heb hem niet meer. Ik heb 'm moeten inleveren bij de productie, want ze hadden hem nog nodig. Dat vind ik wel echt heel jammer, was een mooi aandenken geweest. Ik ben ook benieuwd wat ze met de deur van Winnaarseiland hebben gedaan, of die daar nog staat met al onze namen erop. Ik hoop dat die is meegegaan."

"Ik heb natuurlijk de fles meegenomen als aandenken. Maar de twee slotjes waarmee Jasmine (Sendar, red.) en ik tijdens die allereerste proef aan elkaar vastzaten, heb ik ook in mijn zak gestopt. Later heb ik die nog aan haar gegeven, in een glazen kistje."

Wie komt het sterkst over?

"Ik heb hem zelf niet meegemaakt, maar Jayjay (Boske, red.). Hij is sterk, hij is sociaal. En omdat hij niet alles wint, is hij toch net een mens, haha. Ik vind het mooi om te zien hoe hij gegroeid is: bij het vorige seizoen dat hij meedeed was hij eigenlijk te enthousiast, nu heeft hij rust."