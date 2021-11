Andries Knevel gaat stoppen als presentator bij de EO. Na 43 jaar nemen de omroep en Knevel "in dankbaarheid afscheid" van elkaar.

De 69-jarige Knevel legt per 1 december zijn werkzaamheden voor de omroep neer. "Andries en de EO vertrouwen erop dat Andries zijn passies vanaf 2022 op andere manieren vorm zal weten te geven", schrijft de EO maandag.

"Dankbaar maar ook met enige weemoed kijk ik terug op een prachtige en intense periode uit mijn leven", aldus Knevel in het persbericht. "Werken voor de EO was voor mij ook en vooral bezig zijn voor het Koninkrijk van God. Dat werk zal, bij leven en welzijn, op een andere wijze mijn passie blijven houden."

In een interview met het Nederlands Dagblad laat Knevel weten dat hij nog graag bij de EO was gebleven. "Ik ben vier jaar geleden met pensioen gegaan. Toen heb ik vier keer een jaarcontract gekregen. Er is een wet die zegt dat je daarna een half jaar moet stoppen. Ik heb overal naar gekeken. Vrijwilligerswerk, het zzp'erschap, een bv oprichten, een nulurencontract, allemaal, maar volgens de wet mag het niet."

De EO is niet van plan Knevel na een half jaar weer terug te nemen. "In februari hoop ik zeventig jaar te worden. De EO zei: 'Is dit dan niet een mooi moment om helemaal te stoppen?' Ik begrijp dat heel goed, maar ik had met name graag het pastorale programma Groot Nieuws op Radio 5 voortgezet."

Gospelconcert als afscheid

Knevel ging in 1978 aan de slag bij de Evangelische Omroep. Hij presenteerde er onder meer het programma Het Elfde Uur, waarin hij in gesprek ging met onder anderen politici en schrijvers over het geloof. Ook maakte hij programma's als Knevel op Zaterdag en de latenightshow Knevel & Van den Brink. Naast zijn werkzaamheden als presentator was Knevel ook actief in het bestuur van de omroep.

"Andries heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet voor de EO. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk en willen we hem van harte bedanken met een passend afscheid", aldus Arjan Lock, directeur van de EO. Dat afscheid komt er in de vorm van een 'klassiek black gospel concert', dat afhankelijk van de coronamaatregelen in januari zou moeten plaatsvinden.