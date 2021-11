Peter R. de Vries zou zondag 65 jaar zijn geworden. RTL Boulevard stond hier bij stil met een exclusief interview met Astrid Holleeder. De zus van Willem Holleeder vertelde in dit interview, waarin ze onherkenbaar in beeld kwam, over haar bijzondere vriendschap met De Vries en de impact van zijn dood.

"In het begin was er natuurlijk het overweldigende verdriet, wat allesoverheersend was. En dan, op een gegeven moment, komt het besef dat het leven door moet gaan, en dat doe je ook. Alleen nooit meer op dezelfde manier", vertelt Holleeder, die meer dan 35 jaar lief en leed deelde met De Vries.

Ze leerde hem kennen toen hij bevriend raakte met Cor van Hout, de overleden man van haar zus Sonja. De vriendschap tussen De Vries en Van Hout ontstond na de ontvoering van Alfred Heineken in 1983. Daarvoor zijn zowel Van Hout als Willem Holleeder veroordeeld.

Juist in de benardste situaties hadden ze veel contact en kwamen ze als vrienden dicht bij elkaar. "Peter schaamde zich niet voor zijn vriendschap met Cor, hij zag de mens achter de misdaad." In die vriendschap is er vanuit De Vries een belofte ontstaan naar Van Hout. De misdaadverslaggever zou zich ontfermen over Van Houts kinderen als er iets met hem zou gebeuren.

"Peter heeft echt geprobeerd om voor Cors zoon een gids te zijn. Hij nam hem mee naar voetbal en ze gingen samen eten. Wanneer hij voor belangrijke beslissingen stond, dacht Peter met hem mee. Hij sprak met hem wanneer hij een puberale ingeving kreeg. Hij is een soort vaderfiguur geworden", vervolgt Holleeder, die het betreurt dat de zoon van Cor al twee keer de kist van een vaderfiguur heeft moeten dragen.

Niet buigen voor dreigementen uit de onderwereld

De Vries maakte niet alleen vrienden, maar ook vijanden. Hij wilde niet buigen voor dreigementen uit de onderwereld en vond beveiliging geen optie. Holleeder blikt terug naar 2017, waarop hij in haar aanwezigheid bukte en zijn broekspijp omhoogtrok om een tatoeage op zijn kuit te laten zien: 'On bended knee is no way to be free'.

"Hij was zich heel bewust van het feit dat hem iets kon overkomen, maar was tegelijkertijd ook blij dat hij al zestig jaar was geworden. Die opstelling vond ik bewonderenswaardig."

Holleeder heeft in het ziekenhuis nog afscheid kunnen nemen van De Vries. "Ik heb hem een kus kunnen geven. Ik had gehoopt dat hij erbovenop zou komen, omdat hij zo'n vechter was."

Op de geboortedag van De Vries steekt Holleeder een vuurpijl af, iets wat ze traditioneel ook voor Van Hout doet op Nieuwjaarsdag en diens verjaardag. Volgens haar was Peter daar vaak bij. "De dood scheidt ons niet, we zijn voor altijd samen."

Het gehele interview is te zien op Videoland onder de titel RTL Boulevard: Astrid Holleeder herdenkt Peter R. de Vries.