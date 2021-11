De recensies van de eerste aflevering van het Zwarte Pietenjournaal van aspirant-omroep Ongehoord Nederland zijn erg negatief. Een aantal grote media wijdde een recensie aan het 'journaal' waarin ON-voorman Arnold Karskens met zwarte pieten danst in het Mediapark. Het journaal van ON wordt gepresenteerd door Arlette Adriani, bekend van Astro TV.

"Weliswaar kregen zij de door hen gewenste roetzwarte pieten te zien, maar van een gezellige sinterklaassfeer of het zingen van traditionele liedjes was geen sprake", schrijft De Telegraaf. "In plaats daarvan werden zij getrakteerd op omroepbaas Arnold Karskens die via een knullige rap met twee pieten bedelde om zendtijd."

De krant noemt het journaal "ongehoord gênant" en "pijnlijk amateuristisch" en merkt op dat "de goedheilig man van ON niet eens goed Nederlands spreekt". De makers hebben volgens de recensent van De Telegraaf geen seconde "de intentie gehad om een leuk, sfeervol en creatief kinderprogramma te maken, dat vrolijkheid brengt voor jong en oud. Dit journaal mist humor, warmte en oprechte interesse in de kijkers".

Een aangrijpend onbezield programma

De Volkskrant stelt dat het Zwarte Pietenjournaal van ON gemaakt is "speciaal voor de liefhebbers van racistische karikaturen én voor iedereen die zich ervan wil vergewissen dat de kwaadaardige, angstaanjagende aanwezigheid van ON nog altijd samengaat met een geruststellende mate van warhoofdigheid en incompetentie".

Recensent Frank Heinen spreekt van "een aangrijpend onbezield programma, waar zowel voor kinderen als voor volwassenen geen touw aan vast te knopen valt". "De waanzin bereikte zaterdag een niet eerder gezien hoogtepunt tijdens een koortsdroomachtige videoclip waarbij Karskens op een scooter zat".

Onderhandelingen met NPO moeizaam

Ook TPO Online constateert in een artikel dat "Ongehoord Nederland zichzelf sloopt met de nachtmerrie Zwarte Pietenjournaal: misschien dat sommige zaken maar beter ongehoord en vooral ongezien kunnen blijven".

ON was zondagmiddag niet bereikbaar voor een reactie op de recensies. Ook is niet bekend hoe vaak het Zwarte Pietenjournaal al bekeken is. De omroep meldde eerder deze week dat de onderhandelingen met de NPO over programma's en zendtijd zeer moeizaam verlopen.

Het Zwarte Pietenjournaal is sinds 13 november vier zaterdagen te zien op YouTube. ON kan op zijn vroegst pas in januari 2022 programma's maken en uitzenden bij de publieke omroep.