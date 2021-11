De intocht van Sinterklaas is zaterdag op televisie gezien door ruim 1,6 miljoen mensen. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek.

Het aantal kijkers is kleiner dan in 2020. Toen zaten ruim 2,2 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd voor de eerste coronaproof intocht. In 2019 zagen 1,7 miljoen mensen hoe de Sint voorlopig voor de laatste keer zonder corona in Nederland arriveerde.

Het best bekeken programma van de avond was het gelijkspel van Oranje tegen Montenegro. Ruim 2,3 miljoen mensen zagen hoe het Nederlands elftal zich nog niet plaatste voor het WK in Qatar.

Hands Up, het eerste televisieprogramma van gebarentolk Irma Sluis, trok 282.000 kijkers. Hiermee viel het programma buiten de top 25 van best bekeken programma's van de avond. In Hands Up voeren zes duo's, bestaande uit teams van dove en slechthorende kinderen en BN'ers, opdrachten uit waarbij ze alleen mogen praten in gebarentaal.