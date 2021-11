Het Sinterklaasfeest kan beginnen. Behalve de goedheilig man zelf hebben stiekem ook al wat Pieten hun intrek in het Grotepietenhuis genomen. Hoewel er nog gewacht wordt op de pakjesboot met cadeautjes en de andere Pieten, krijgt Sinterklaas al een warm welkom van talloze burgemeesters en kinderen uit het land. Het spektakel is te volgen op NPO Zapp op NPO3.

De aankomst van Sinterklaas was dit jaar omgeven met mysteries. De hele week was het in het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp de vraag waar de Sint toch was. Gelukkig konden kinderen vrijdag al opgelucht ademhalen: hij was op eigen houtje al in het Grotepietenhuis gearriveerd.

Of de pakjesboot met alle Pieten op tijd komt, is nog altijd spannend. Veel onderdelen van het vaartuig bleken van chocolade, waardoor de boot al geregeld stil kwam te liggen.

Vooraf was er weinig bekend over de landelijke intocht, behalve dat er net als vorig jaar een optocht zou plaatsvinden bij het Grotepietenhuis. Ook was duidelijk dat verschillende burgemeesters hun komst naar de optocht aan het voorbereiden waren, onder wie die van Boxmeer, Cuijck, Asten en Utrecht.

Wijk bij Duurstede was zaterdag de eerste gemeente die Sinterklaas welkom mocht heten.