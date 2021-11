Tom Waes heeft enorm drukke maanden achter de rug, waarin hij opnames had voor zowel het derde seizoen van Undercover als voor een nieuwe reeks van zijn programma Reizen Waes. Die overvolle agenda brak hem op een gegeven moment op.

Alleen al voor Undercover, dat vanaf 21 november te zien is op Netflix, had de 53-jarige Waes zo'n tachtig draaidagen. "Dat sloopt je behoorlijk, maar ik wist waar ik aan begon", zegt hij in een interview met De Telegraaf.

"Soms stond ik twaalf uur op de filmset en als ik dan laat thuiskwam, ging ik de koffers pakken voor een paar dagen Reizen Waes", verteltde Belgische presentator. "Tussendoor moest ik ook nog het script voor de draaidagen van Undercover in mijn hoofd stampen. Dat vergde enorm veel energie."

Daarom besloot de Vlaming dat het anders moest. "Op een gegeven moment brak het mij best wel op en heb ik in overleg met mijn productiehuis meer balans en structuur in mijn agenda gezocht. Daardoor werd het overzichtelijker voor mij. In de weekenden geniet ik samen met mijn vrouw Mieke van de rust en is er even geen werk."

Door zijn rol in Undercover is Waes een stuk populairder geworden in Nederland. En dat hielp hem weer bij het maken van zijn reisprogramma. Voor het laatste seizoen reisde hij door ons land en deed hij onder andere Noord-Brabant, Flevoland en de Waddeneilanden aan. "Door de Netflix-serie gingen er in Nederland heel veel deuren open, omdat iedereen wist wie ik was. Kortom, mijn populariteit in jullie land heeft ook invloed gehad op Reizen Waes."