Ruim 5,4 miljoen mensen keken vrijdagavond naar de persconferentie over de nieuwste coronamaatregelen. De uitzending werd daarmee iets beter bekeken dan die van 2 november: toen keken zo'n 5 miljoen mensen.

De persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) werd zoals gebruikelijk live uitgezonden op NPO1, RTL 4 en SBS6. Volgens de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek keken de meesten naar NPO1 (3.586.000). Naar de uitzending op RTL 4 keken 1.469.000 mensen en 361.000 kijkers stemden op SBS6 af.

Om 20.30 uur ging er op NPO1 een nieuw seizoen van Bed & Breakfast van start. Het programma van Omroep MAX waarin B&B-eigenaren elkaars bed and breakfast beoordelen trok precies één miljoen kijkers. Aansluitend bleven er op NPO1 385.000 mensen kijken naar de documentaire De missie van André Kuipers.

Op RTL 4 keken 2,1 miljoen mensen naar The Masked Singer. Zij zagen onder meer een verrassingsoptreden van drummer Jamie en gitarist Spike van de Haagse band DI-RECT. In het programma moet een jury, die bestaat uit onder anderen Carlo Boszhard en Gerard Joling, aan de hand van zangoptredens en hints raden welke bekende Nederlanders er verstopt zitten achter de maskers. The Masked Singer was vrijdag het best bekeken programma na de persconferentie op NPO1.

K2 zoekt K3 op SBS6 trok 257.000 kijkers. De zoektocht naar de vervanger van de Nederlandse Klaasje Meijer in de meidenband werd daarmee iets beter bekeken dan vorige week, maar valt wel opnieuw buiten de kijkcijfertop 25.