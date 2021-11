Astrid Holleeder vertelt in een interview over haar band met de eerder dit jaar vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries, meldt RTL Boulevard. Het gesprek met de zus van Willem Holleeder, die de De Vries ruim 35 jaar kende, wordt zondagavond uitgezonden op Videoland.

In RTL Boulevard wordt ook een gedeelte van het interview uitgezonden. Holleeder vertelt over haar vriendschap met De Vries en de impact van zijn dood.

"In het begin was er natuurlijk het overweldigende verdriet, wat allesoverheersend was. En dan, op een gegeven moment, komt het besef dat het leven door moet gaan. En dat doe je ook, alleen nooit meer op dezelfde manier", aldus Holleeder in het gesprek.

"Peter was er gewoon altijd op verjaardagen. Zoals familie op bezoek komt, op die frequentie en wat familie met elkaar doet. Zo was hij er ook altijd bij."

De Vries stond Holleeder bij toen ze getuigde tegen haar broer Willem Holleeder. Ook was de misdaadverslaggever vertrouwenspersoon van hun zus Sonja na de moord op haar echtgenoot Cor van Hout. Van Hout was een van de ontvoerders van Freddy Heineken.