Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Sylvana IJsselmuiden.

Nog niet eerder was een eilandraad zo spannend als donderdagavond. In totaal werden er veertien stemmen uitgebracht, terwijl het kamp nog maar uit acht mensen bestaat. Er wordt hard gevochten voor een plekje in de finale die nu nog heel ver weg lijkt.

Op hoop van zegen gooit Sylvana IJsselmuiden, die al onraad ruikt, al haar stemmen in de pot. Vijf keer stemt ze op boerin Annemiek Koekoek, die vanaf het begin al probeert IJsselmuiden er uit te werken, maar het mag niet baten: in totaal krijgt ze negen stemmen tegen.

Je wordt eruit gestemd, wat gaat er op dat moment door je heen?

"Ik vond het vooral heel jammer, zeker ook omdat ik me nog heel fit voelde. Ik zag steeds meer gezichtjes wat gaan hangen, mensen waren doodop, maar ik niet. Ik heb zelfs mijn eten nog aan Rob Geus gegeven omdat ik zag dat het met hem echt niet lekker ging. Ik kon nog wel even door dus en had ook nog een beetje hoop dat er toch nog een eiland was. Jammer dat het niet het geval was."

Het was een heel spannende eilandraad. Veertien stemmen, vijf van jou. Waarom heb je ze allemaal ingezet?

"Ik ga op mijn gevoel af en het klopte niet. Ik lag niet zo goed in de groep: afgezien van Sandra (Ysbrandy, red.) en mij zaten zij al een hele tijd bij elkaar en kenden elkaar, dan sta je met één-nul achter. Ik voelde het wel een beetje aankomen en ben gaan rondvragen. Jayjay (Boske, red.) heeft toen tegen mij gelogen: hij had van te voren gezegd dat hij niet op mij zou stemmen, maar hij deed het toch."

"Dat er in totaal negen stemmen (zes stemmen van iedereen die mee mocht stemmen, plus drie extra ingezet door Geus, Koekoek en Sterrin Smalbrugge, red.) tegen mij zijn uitgebracht had ik niet verwacht. Blijkbaar zagen ze mij op een manier toch als concurrent. Ik zat daar en dacht: ik ben toch niet zo sterk? Waarom al die stemmen op mij?"

Wat is er tussen jou en Annemieke gebeurd?

"Ik heb geen idee wat er is misgegaan tussen mij en Annemieke. Het glas is bij mij eigenlijk altijd half vol, bij haar eerder half leeg, misschien is dat het. Ik vind het niet erg als mensen heel anders zijn dan ik ben, maar blijkbaar kon zij dat niet loslaten. Ik schrok er wel van om het terug te zien, maar ik merkte het op het eiland ook al. Defano Holwijn en Jasper Demollin zijn wel eens naar mij toegekomen om te vertellen dat Annemieke op mij wilde stemmen en snapten ook niet waar het nou vandaan kwam.

Ik weet in ieder geval dat ik niet lui ben, zoals zij gezegd heeft. Ik herken me daar helemaal niet in. Misschien zag ze mij vanaf dag één als een blond poppetje, ik weet het niet. Het is ook maar een spelletje. Ik weet zeker dat als ik haar weer zie we gewoon weer een wijntje doen, dat van mij dan wel iets voller dan half leeg, haha. Maar nee, ik voel niet de behoefte het nu nog uit te praten, het is wel goed."

Hoe was het om weer thuis te komen?

"Met Defano en Loek Peters heb ik eerst nog een tijdje in Kroatië gezeten en heerlijk nagenoten met een avond vol wijn, bier en in Loeks geval whiskey. Ik heb de zoons van Sandra een bericht gestuurd en de vriendin van Yuki Kempees over hoe goed ze het deden. Later hoorde ik van ze dat ze dat echt heel fijn hebben gevonden."

"Thuis heb ik nog heel vaak gedacht: wat als? Wat als ik die bandana had gepakt, dan had ik in een ander kamp gezeten en was ik veel verder gekomen. En ik merkte zowel lichamelijk als mentaal dat het nog een tijd na bleef slepen. Voor gewoon even vijf minuten fietsen had ik niet genoeg kracht en mijn haar was uitgedund."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik heb veel pech gehad op dit eiland, maar zeggen dat ik harder had moeten strijden voor die bandana wil ik niet. Ik heb alles gegeven wat ik toen kon. Ik weet dat ik genoeg heb gedaan, ook in het kamp. Ik ben gewoon heel trots."

Wie komt het sterkst over?

"Jan van Halst en Sandra. Allebei ijzersterke mensen en met een enorme gunfactor. Ik ben blij dat ik ze heb leren kennen."