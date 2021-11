De naam van de nieuwe, dagelijkse talkshow die Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp vanaf januari 2022 presenteren is VI Vandaag. Volgens het AD starten de uitzendingen om 21.30 uur en duren ze een uur.

De drie mannen zouden ook worden vergezeld door verschillende mede-presentatoren, die elkaar afwisselen. Hun namen zijn nog niet bekendgemaakt. Het zou gaan om onder anderen Merel Westrik en Özcan Akyol.

Derksen zei in mei nog dat hij volgend jaar zou gaan stoppen met televisie. Later krabbelde de voetbalanalist terug en zei hij wel interesse te hebben in een show die zich ook op actualiteiten zou richten.

Genee, Van der Gijp en Derksen waren deze zomer al dagelijks te zien in De Oranjezomer. Wegens de goede kijkcijfers is toen besloten om het drietal te benaderen voor een dagelijkse talkshow, die vanaf 2022 op SBS6 te zien is.