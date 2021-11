377.000 mensen hebben donderdagavond gezien hoe onder anderen Olcay Gulsen, Simon Keizer en Tjitske Reidinga uit de kleren gingen in de tv-special For One Night Only. Dat zijn er flink minder dan in 2019, toen er nog 813.000 mensen keken.

Ook Giel Beelen en Ellen ten Damme waren onder de bekende Nederlanders die met een stripact aandacht vroegen voor het vroeg detecteren van kanker.

Twee jaar geleden werd de suggestie gewekt dat de kijkers echt alles te zien zouden krijgen, maar werden de frontale beelden niet uitgezonden. Ook dit jaar werden die bewaard voor het publiek dat aanwezig was in de zaal.

Ondanks de lagere kijkcijfers dan twee jaar terug, was de show het best bekeken programma bij Net5. Masterchef Australië, voorafgaand aan For One Night Only, werd door 271.000 mensen bekeken.

Voor een plek in de dagtop 25 van Stichting KijkOnderzoek behaalde het programma niet voldoende kijkers: daar waren er minstens 477.000 voor nodig. Zo veel mensen keken naar Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met.