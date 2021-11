De documentaireserie De kinderen van Ruinerwold is ook te zien in het buitenland. De reeks van Jessica Villerius, die vorige maand de Gouden Televizier-Ring won, is aan meerdere landen verkocht.

Dat heeft Dutch CORE, de organisatie van de NPO die voor de internationale distributie verantwoordelijk is, donderdag laten weten.

Kijkers in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Noorwegen kunnen De kinderen van Ruinerwold binnenkort bekijken. In Zweden zal de de serie volgend jaar op zender SVT worden uitgezonden.

In België is de documentaire in mei uitgezonden door de VRT. Ook in Denemarken was de serie al te zien.

Het Drentse dorp Ruinerwold werd wereldnieuws toen er in 2019 een spookgezin werd aangetroffen. Gerrit Jan van D. hield zijn kinderen jarenlang voor de buitenwereld verborgen, predikte zijn eigen geloof en zou zijn kinderen hebben mishandeld en misbruikt.

In de documentaireserie komen zijn vier oudste kinderen aan het woord.