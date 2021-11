De aflevering van YouTube-serie Het Jachtseizoen met Martin Garrix, waarbij een figurant gewond raakte, is vanaf zaterdag te zien. De makers van StukTV laten op Instagram weten dat dit is besloten in overleg met de familie van de figurant.

De persoon die van een loopbrug was gevallen "maakt het goed en werkt thuis verder aan volledig herstel", laat StukTV donderdag weten. "In goed overleg met alle betrokkenen is besloten om de uitzending van de aflevering op YouTube voort te zetten."

Net als in eerdere seizoenen slaat ook in deze nieuwe reeks wekelijks een bekende Nederlander op de vlucht voor de presentatoren van StukTV. Garrix stond al langer op het lijstje van Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens.

"Doordat we dit jaar nog strenger op de regels zijn, hebben we de boeven uitgedaagd om creatiever te zijn tijdens de vlucht. En eerlijk, Garrix heeft én volgens de regels gespeeld, én groots uitgepakt zoals je van deze wereldster verwacht", laat De Winter weten in het persbericht over het nieuwe seizoen.

Naast de dj en producer zijn in de nieuwe reeks ook onder anderen Kraantje Pappie, Kees van der Spek en gravin Eloise te zien. Van september tot november dit jaar werd ook een seizoen van Het Jachtseizoen uitgezonden op SBS6.