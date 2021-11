Denk je aan Irma Sluis, dan denk je aan persconferenties. Maar de gebarentolk is vanaf zaterdag in een heel andere setting te zien: samen met Igmar Felicia is ze het gezicht van Hands Up, waarin bekende Nederlanders samen met dove en slechthorende kinderen gebarentaal leren. Voor Sluis is dit niet zomaar een klus: ze wil (het leren van) gebarentaal populairder maken.

In Hands Up staan dove en slechthorende mensen centraal en dat is uniek op televisie. Volgens Sluis kan er nog behoorlijk wat verbeterd worden als het gaat om bijvoorbeeld ondertiteling en tolken bij televisieprogramma's, maar ze merkt wel dat haar beroep door de coronapersconferenties veel zichtbaarder is geworden. "Het wordt minder raar gevonden, speelt zich niet meer zo af in de marge. Dat is zeker een voordeel", vertelt de tolk Nederlandse gebarentaal aan NU.nl.

Toen Sluis de vraag kreeg of ze mee wilde doen aan het KRO-NCRV-programma, moest ze even nadenken. "Ik wil namelijk wel zo dicht mogelijk bij mijn vak als tolk blijven. Wat ik belangrijk vond, was dat er dove en slechthorende mensen meewerkten aan het programma."

En die doen inderdaad mee: samen met bekende Nederlanders als zanger Jamai Loman, actrice Esmée van Kampen en acteur Niek Roozen vormen dove of slechthorende kinderen een koppel. Zij moeten de BN'er in kwestie gebarentaal leren en het is de uitdaging dit zo goed mogelijk te doen. Elke week valt er namelijk een koppel af.

Waar Sluis niet gelijk 'ja' zei, was dat voor Radio 538-dj Igmar Felicia wel het geval. "Ik twijfelde geen seconde. Voor Irma is het belangrijk dat het programma een eerlijk beeld brengt vanuit de doven- en slechthorendengemeenschap. Voor mij is het ook gewoon een vet programma om te maken, waar ik helemaal open in wil gaan."

Felicia is "de oren en ogen van de horende kijkers" en stelt de deelnemers vragen die in hem opkomen. "Soms vond ik dat wel lastig, maar Irma zei gelijk: 'Je kan heel direct zijn tegen doven en slechthorenden. Vraag maar wat je wil.' En dat werkt ook zo. Daarnaast heb ik ook veel vragen op Irma afgevuurd. Die klik tussen ons is er wel." Sluis: "We hebben hard gelachen tijdens de opnames."

'Heel raar dat ik herkend word'

Waar Felicia de presentatierol vervult, is Sluis de tolk tussen de horende en niet-horende deelnemers, zodat die elkaar goed kunnen begrijpen. "Ik spreek zelf liever van de tolk tussen het Nederlands en de gebarentaal", zegt Sluis, die constant tussen beide rollen wisselt.

"Ja, daar word je moe van, maar het is eigenlijk wat ik ook dagelijks doe. Mensen denken vaak dat ik moe word van al het gebaren, maar juist mentaal is het vermoeiend. Elk uur heb je een paar minuten pauze nodig."

Felicia kende voor de start van het programma geen gebarentaal, maar is er inmiddels iets handiger in geworden. "Ik moet zeggen dat ik het nu een stuk beter kan volgen. Het gaat me makkelijker af en dat is leuk. Al weet ik niet of ik het had kunnen winnen van de BN'ers die hieraan meedoen, want sommigen zijn écht heel erg goed."

De grootste BN'er in het programma is misschien wel Sluis zelf: die is dankzij haar rol op de persconferenties niet meer weg te denken van televisie. "Ja, heel raar dat mensen me herkennen", vindt ze. "Daar ben ik nog steeds niet aan gewend. Ik vergeet het ook steeds en word elke keer weer overvallen als iemand me onverwachts aanspreekt."

"Dat ik bij die eerste persconferentie stond was toeval, het had ook net zo goed een collega kunnen zijn. Het blijft een bijzondere situatie, haha. Ik wil mijn bekendheid vooral gebruiken om zoiets moois als Hands Up te maken."

Hands Up is vanaf zaterdag 13 november om 18.35 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO Zapp.