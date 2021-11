De Stichting Reclame Code heeft na een oproep van onder anderen presentator Tim Hofman een "opvallend groot" aantal klachten over de Week van het Leven-campagne ontvangen. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat de teller donderdagochtend op 775 staat; dinsdag waren dat er nog 120.

Volgens de Volkskrant gaat het zelfs om een recordaantal klachten in de geschiedenis van de mediawaakhond.

De Week van het Leven is een initiatief van het Platform Zorg voor Leven, een samenwerking van prolifeorganisaties en christelijke partijen. Die stellen in spotjes op onder meer radio en televisie dat vrouwen niet aan het kind denken als zij voor abortus kiezen.

Hofman riep mensen er woensdag via Twitter toe op een klacht in te dienen bij de Stichting Reclame Code.

Ook veel klachten bij de NPO over de spotjes

Daar hebben veel mensen gehoor aan gegeven. Een aantal klachten is al in behandeling genomen, en daar komen geen nieuwe meer bij. Na "een proces van hoor en wederhoor zal de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie de klachten over deze uitingen beoordelen", meldt de stichting op de website. De uitspraak volgt later.

Hofmans oproep werd ook gesteund voor PvdA-coryfee Lilianne Ploumen. Ook de NPO zelf liet eerder al weten veel klachten te hebben ontvangen van luisteraars. Volgens de STER valt deze reclamecampagne echter "binnen de vrijheid van meningsuiting". "We vinden dat het niet aan de STER is om censuur te plegen."