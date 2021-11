Ranking the Stars heeft woensdagavond minder dan 200.000 mensen bereikt. Het programma, dat voor het eerst niet meer gepresenteerd wordt door Paul de Leeuw maar door Eddy Zoëy, is gezakt tot 188.000 kijkers.

Naar de eerste uitzending met Zoëy keken twee weken geleden nog 285.000 mensen, maar vorige week zakte het programma al naar 230.000 kijkers. Het laatste seizoen met De Leeuw startte nog met 472.000 kijkers. Of de lage kijkcijfers nog gevolgen zullen hebben voor de programmering bij RTL 5, waarop Ranking the Stars te zien is, is niet bekend.

Ranking the Stars wordt om 20.30 uur uitgezonden en heeft op dat tijdstip stevige concurrentie. Zo is bij RTL 4 Het Perfecte Plaatje te zien, waar bijna 1,4 miljoen mensen naar keken, en bij NPO1 De Grote Kleine Treinencompetitie, waar 1,23 miljoen mensen naar keken.

Ook naar NPO3 keken op datzelfde tijdstip meer mensen dan naar Ranking the Stars: 568.000 mensen zagen De Drie Sterren Camping.