Thierry Baudet en Geert Wilders zijn te zien in het Zwarte Pietenjournaal van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland! (ON!) Dat blijkt uit een trailer van het programma, dat een alternatief voor het Sinterklaasjournaal van de publieke omroep moet zijn.

In de trailer is te zien hoe PVV-leider Wilders in een bibliotheek het woord vrijheid in chocoladeletters overhandigd krijgt van een zwart geschminkte piet. Direct daarop volgt een shot van Baudet (Forum voor Democratie) die de tekst "Bedankt Zwarte Piet, bedankt Sinterklaas" op een plein uitspreekt.

In Nederland worden doorgaans zogenoemde roetveegpieten ingezet tijdens en rondom de verjaardag van Sinterklaas. Demissionair premier Mark Rutte erkende in 2020 dat mensen zich gediscrimineerd kunnen voelen door een zwart geschminkte piet.

Ook sprak hij toen de verwachting uit dat die pietvariant over een paar jaar helemaal zal verdwijnen. Voor ON! lijkt dit een doemscenario te zijn. Daarom houdt de aspirant-omroep vast aan de geschminkte variant.

Het journaal van ON! is vanaf 13 november vier weken lang op zaterdag te zien. ON! zal op zijn vroegst pas in januari programma's kunnen maken en uitzenden bij de publieke omroep. Daardoor is het journaal alleen te zien op het YouTube-kanaal van de omroep.

Vorig jaar maakte Ongehoord Nederland! ook een Zwarte Pietenjournaal. Toen was de omroep nog niet toegelaten tot het publieke omroepbestel. Het vierde en laatste deel van die reeks heeft op YouTube iets meer dan twaalfduizend views.