Het Sinterklaasjournaal haalde ook op de tweede avond nog niet de hoge kijkcijfers van vorig jaar. Ruim een miljoen mensen zagen VVD-coryfee Klaas Dijkhoff als burgemeester Constant Starnakel van Lazerom, die de grootste tekening voor Sinterklaas wil maken.

Het programma kwam terecht op de zevende plek op de kijklijst.

Het is nog niet bekend waar in Nederland Sinterklaas zaterdag zal aankomen. Daarom zorgt een groot aantal burgemeesters ervoor dat er zaterdag bij het grote Pietenhuis - oftewel Paleis Soestdijk - een slinger van tekeningen hangt om Sinterklaas te verwelkomen.

Het programma Hello Goodbye blijft populair. De derde aflevering van de nieuwe reeks trok dinsdagavond bijna 1,4 miljoen kijkers. Daarmee was het na het NOS Journaal van 20.00 uur weer het best bekeken programma van de avond, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

In Hello Goodbye praat Joris Linssen op Schiphol met reizigers over hun gevoelens en gedachten. De rode draad in de gesprekken tijdens deze editie is corona: het virus heeft reizen en het bezoeken van geliefden veel minder vanzelfsprekend gemaakt.