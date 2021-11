Amazon Prime Video voegt in december vier Nederlandse tv-programma's toe die exclusief voor de streamingdienst zijn ontwikkeld. Het is voor het eerst dat de van oorsprong Amerikaanse videodienst op deze manier nieuwe content aanbiedt. Onder meer rapper Donnie is in een van deze programma's te zien.

De artiest maakt Donnie op de Monnie, een reportagereeks waarin hij meekijkt in het leven van rijke jonge landgenoten zoals influencers en collega-rappers.

Daarnaast brengt Prime het programma Comedy Club, waarin onder anderen Arjen Lubach en Henry van Loon carte blanche krijgen en een comedyshow mogen maken zonder restricties.

In Over Grenzen staat de sleutelrol die Nederland en België spelen in de wereldwijde drugsindustrie centraal. In de realityreeks Dutch Wheels wordt een Rotterdams autobedrijf gevolgd terwijl ze auto's van bekende Nederlanders zoals Rico Verhoeven en Justin Kluivert pimpen.

Met eigen producties hoopt Prime Video de komende tijd meer Nederlandse content op de markt te brengen. "We zijn erop gericht om de broedplaats te zijn van lokaal talent en kunnen niet wachten om met de filmindustrie en partners samen te werken om de komende jaren onderscheidende, Nederlandse content van topniveau te brengen", aldus Jacomien Nijhof, Head of Dutch Originals.