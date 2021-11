In een spot op publieke radiozenders vraagt de christelijke beweging NPV aandacht voor "onbedoeld zwangere vrouwen". Sommige luisteraars en zelfs dj's vinden het antiabortusreclame, anderen wijzen op vrijheid van meningsuiting. De Stichting Etherreclames (Ster) laat aan NU.nl weten te willen "waken voor censuur".

"Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind?"

De vraag die in de radiospot wordt gesteld is afkomstig van Platform Zorg voor Leven. Dat is een initiatief van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging), in samenwerking met onder andere de ChristenUnie, de SGP en de Pater Koopman Stichting.

Ieder jaar zet het platform zich tijdens de Week van het Leven in voor "de positie van ongeboren kinderen én voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn". Sinds 1984 kennen we in Nederland de Wet afbreking zwangerschap. Die wet zegt dat abortus mag tot de vrucht buiten het lichaam zou kunnen overleven. De grens ligt volgens de Rijksoverheid voor het strafrecht bij 24 weken. Artsen houden in de praktijk 22 weken aan.

NPO ontvangt verschillende klachten

De NPV veroordeelt abortus in de spot niet direct. Toch nemen radioluisteraars aanstoot aan de reclame.

"We hebben verschillende klachten gehad van luisteraars. Die hebben we ook doorverwezen naar de Reclame Code Commissie", bevestigt Marcel Frost, woordvoerder van meerdere NPO-radiozenders.

Frost laat daarnaast weten dat de NPO niet over de inhoud van de Ster-reclames gaat. Om hoeveel klachten het gaat, is onduidelijk.

Ster wil waken voor censuur

De Ster verkoopt de reclameruimte op de kanalen van de publieke omroep.

Op de vraag hoe de Ster deze spot heeft beoordeeld, antwoordt de stichting: "Dat is een onderwerp waar we met zorg en voorzichtigheid mee omgaan: we toetsen, proberen een zo goed mogelijke inschatting te maken, maar moeten tegelijkertijd waken voor 'censuur'."

"Ook deze spot hebben we beoordeeld en in dit geval was de inschatting - wat men op persoonlijk niveau ook van de spot zou kunnen vinden - dat de commercial niet in strijd is met de wet- en regelgeving en onder vrijheid van meningsuiting valt."

'Dit is echt naar'

3FM-dj Frank van der Lende reageert geprikkeld op de spot. "Ik vind het erg dat de Ster dit door heeft laten gaan. En het is frustrerend dat ik en 3FM daar geen zeggenschap over hebben, omdat het zo niet bij onze zender past. Het schuldgevoel dat je wordt aangepraat in dat spotje is heel naar. Discussie is altijd goed, maar dit is echt naar."

Zijn collega Olivier Bakker zei al eerder op Instagram: "Het mag en kan wettelijk allemaal. Maar het valt vrij rauw op het dak, een zeer eenzijdige boodschap." Bakker besloot daarop een eigen variant van de spot te maken.

"Het past niet bij de zender", laat ook een woordvoerder van 3FM weten. "Maar we hebben geen invloed op wat de Ster uitzendt in de reclameblokken."

'We willen niet kwetsen'

"Dat vind ik merkwaardig. 'Het past niet bij ons'. Wat bedoel je daarmee? Wil je niet geconfronteerd worden met andere meningen?", vraagt Diederik van Dijk zich af. Hij is woordvoerder van Zorg voor leven en Eerste Kamerlid voor de SGP.

"We hebben in dit land gelukkig vrijheid van meningsuiting. Ik sta ervoor dat het een hele fatsoenlijke boodschap is. We zijn er niet op uit om te kwetsen. We gebruiken geen provocerende taal of vervelende foto's. We willen een liefdevolle boodschap brengen, maar ook eerlijk zijn over abortus. Over het, hoe je het ook wendt of keert, doden van een ongeboren leven. Dat vinden we een verdrietige werkelijkheid. Wij willen die onbedoeld zwangere vrouwen helpen."

Abortus is sinds jaar en dag een politiek discussiepunt. Moet een radiospot die medegefinancierd wordt door de SGP en de ChristenUnie dan niet in de zendtijd voor politieke partijen? Van Dijk vindt van niet.

"Er zit een politieke kant aan, dat is waar. Maar wat wij als maatschappelijke organisatie beogen, is deze boodschap voor het leven over te brengen aan de hele samenleving. Wij denken dat iedereen het opkomen voor het kwetsbare leven zou moeten steunen, ongeacht je politieke voorkeur. Het zou een versmalling zijn om er alleen een politieke boodschap van te maken."