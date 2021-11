Prinses Delphine doet mee aan de Vlaamse versie van Dancing with the Stars, meldt de Belgische televisiezender Play4. Samen met de Nederlandse danser Sander Bos vormt ze een duo en zal ze de strijd aangaan met andere Belgische sterren in de danswedstrijd.

Met dansen heeft de nieuwbakken Belgische prinses nog maar weinig ervaring. "Mijn knowhow beperkt zich tot enkele, vaak ongemakkelijke, danspasjes op trouwfeesten en recepties. Ik heb geen idee hoe ik moet beginnen aan het instuderen van een échte dans, waar techniek de basis vormt van alles."

Ze kijkt ernaar uit om samen met haar danspartner en andere professionals "stapje voor stapje een waardige danser" te worden.

Delphine is een buitenechtelijke dochter van de vorige koning Albert II. Ze werd vorig jaar officieel erkend na een lange juridische strijd. Ze heeft haar eerste werkzaamheden als koninklijk familielid er al op zitten.

Volgens de Vlaamse royaltydeskundige Wim Dehandschutter is het Dancing with the Stars-nieuws minder positief ontvangen door koning Filip, Delphines halfbroer. Hij zou met name geen fan zijn van het lichtzinnige karakter van het dansprogramma, weten de insiders aan het hof.

"Daar wordt geoordeeld dat de frivoliteit van een amusementsprogramma niet past bij een lid van de koninklijke familie. Die moet zich koninklijk en waardig gedragen", schrijft Dehandschutter.

Trainingen gemist door besmetting met coronavirus

Delphine moest vorige week een groot deel van de trainingen overslaan omdat ze besmet was geraakt met het coronavirus. Inmiddels is ze hersteld, maar voelt ze zich nog altijd moe. "Ondertussen heb ik al 36 uren aan danstraining verspeeld. Daardoor hink ik nu wel een beetje achterop, maar ik gooi de handdoek zeker niet in de ring. Integendeel."

De prinses neemt het op tegen onder anderen turnster en olympisch kampioene Nina Derwael, acteur Maksim Stojanac en seksuoloog Lotte Vanwezemael. Het nieuwe seizoen is dit najaar nog te zien op de Belgische televisie.