Hans Klok is de vijfde bekende Nederlander die zich laat roasten tijdens de Celebrity Roast van Comedy Central. De illusionist treedt daarmee in de voetsporen van onder anderen Giel Beelen en Johnny de Mol.

Bij de zender is jaarlijks te zien hoe collega's, vrienden en komieken grappen maken over een bekende Nederlander. In het verleden waren ook Ali B en Gordon onderwerp van de roast. Wie er dit jaar meedoen om de illusionist te roasten, is nog niet bekendgemaakt.

Bij de vorige editie, die op 1 januari werd uitgezonden, werd geen bekende Nederlander geroast. Toen kwam de zender met een terugblik op 2020.

The Roast of Hans Klok is 21 december op televisie te zien.