Tien bekende Nederlanders gaan in Celebrity Apprentice de strijd aan om tot beste ondernemer te worden bekroond. De Nederlandse versie van het Amerikaanse programma wordt door RTL gemaakt en op Videoland uitgezonden.

De tien deelnemers zijn presentatrice Catherine Keyl, tv-maker Maxim Hartman, realityster Michella Kox, rapper Bizzey, YouTuber Jessie Maya, artiest Sjaak, presentator Rob Geus, royaltydeskundige Justine Marcella, voormalig politicus Henk Krol en presentatrice Anouk Hoogendijk.

Onder leiding van miljonair Michel Perridon moeten zij verschillende opdrachten uitvoeren om erachter te komen wie de beste kijk heeft op het ondernemerschap.

Elke aflevering wordt er geld verzameld en de uitblinker van de aflevering mag het geld doneren aan een eigen gekozen goed doel. Ook valt er elke uitzending een deelnemer af.

De serie Celebrity Apprentice is onder meer gebaseerd op het bekende Amerikaanse programma The Apprentice. De Amerikaanse oud-president Donald Trump was de presentator van de eerste veertien seizoenen van de serie, die door NBC werd uitgezonden. Ook in Australië werd al een versie gemaakt met bekende personen.

De Nederlandse versie is volgend jaar te zien op Videoland. De precieze startdatum is nog niet bekend.