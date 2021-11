Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Loek Peters.

Een Eilandraad waarbij iemand echt naar huis moet: we hadden het dit seizoen nog niet meegemaakt. Altijd bleek er toch weer een uitweg in de vorm van een ander kamp of een nieuw eiland. Maar nu is het klaar. Mensen moeten nu toch écht naar huis toe.

Hoewel Défano Holwijn eerder in de uitzending al besloot toch te vertrekken vanwege zijn gekneusde rib, moest, anders dan vorige week, nog iemand het veld ruimen. Het werd Loek Peters, die niet alleen door zijn nieuwe kampgenoten werd weggestemd, maar ook door mede-oud-deelnemer Anouk Maas.

Je bent de eerste die echt naar huis is gestuurd tijdens de Eilandraad. Wat ging er op dat moment door je heen?

"Ben ik echt de eerste? Oh, daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Toch bijzonder dan hè? Ik was echt verbaasd. Voor mij was dat moment heel dubbel. Het was een heel zware expeditie en we wisten dat er eerder uitwegen waren, maar nu niet meer. Dus ik voelde toch wel ontlading, ik kon het direct loslaten. Maar ik vroeg me ook af wie er op me gestemd had en wat er was gebeurd.

Dat ik reageerde zoals ik reageerde toen Anouk eerlijk vertelde dat zij het was geweest, heb ik bewust gedaan. Van tevoren heb ik met mezelf afgesproken: je raakt niet verbitterd. Het is een spelletje, dit is niet persoonlijk en het hoort er gewoon bij. Uiteindelijk gaat iedereen eraan. En ik zou willen dat andere mensen niet woedend reageren, dus dan doe ik het zelf ook niet. Ik snap het wel, dat ze me heeft weggestemd. En dat zei ik daar ook en denk ik nog steeds: Anouk verdient het om verder te gaan. Zij is zo'n bikkel, echt de belichaming van Expeditie Robinson."

Wat is er misgegaan?

"Ik heb er nog niet zo over nagedacht eigenlijk. Nu je dit zo vraagt denk ik dat ik bij de laatste twee proeven niet heel sterk was. En mensen moeten nu eenmaal keuzes maken. Ik vind René (van Meurs, red.) fantastisch, maar ik heb ook op hem gestemd. Op een gegeven moment maakt het volgens mij ook niet zoveel meer uit. Je maakt je nuttig in het kamp, je doet de opdrachten, maar er moet gewoon iemand afvallen.

Wat dat betreft heb ik ook geleerd van De Verraders (waarin Peters eerder dit jaar te zien was, red.). Dat was een heel onveilig spel: je kon echt helemaal niemand vertrouwen. Daarmee komt het programma veel dichterbij, is het moeilijker te onderscheiden wat echt is en onderdeel van het spel. Als ik gisteren in de uitzending had gezien dat Anouk ervan genoot mij weg te sturen had ik er misschien anders in gezeten, maar bij haar zag ik de pijn die ik voelde bij het wegsturen van Saar (Koningsberger, red.)."

Dit was de tweede keer dat je meedeed, vorige keer moest je vanwege een medische reden naar huis. Hoe vond je deze expeditie ten opzichte van die in 2014?

"Anders, haha. Zwaarder. Vorige keer zaten we met een zandstrand, 35 graden en water van 30 graden. Dat is lekker, dan zoek je de verkoeling daar. Nu was het water nog niet eens de helft daarvan. En je eet zeekraal in plaats van bananen en kokosnoten, niet bepaald voedzaam. Wat het ook zwaar maakt: je gaat erheen met de verwachting van wat je hebt geleerd van de Filipijnen. En dan is alles anders. Maar goed, dat is ook Expeditie, die constante verrassing.

Wij hadden een heel fijne, gemoedelijke sfeer op Tweedekanseiland. Dat heeft de productie natuurlijk vakkundig om zeep geholpen, haha."

Hoe was het om weer thuis te komen?

"Ik kon het redelijk snel loslaten. Twee weken later dacht ik: die mensen zitten er nou nog. Die eerste maand wilde ik wel heel veel buiten zijn, ik heb toen met de kinderen ook nog in een tent geslapen, want dat miste ik. Maar ik heb twee kinderen van zes en negen jaar oud, dan is alles twee dagen nadat je terug bent gekomen alweer redelijk normaal."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had me nog meer open kunnen stellen naar anderen, in het nieuwe kamp. Dan hadden ze het misschien moeilijker gevonden me weg te stemmen. Ik vond dat lastig, dat ik me weer opnieuw moest verhouden tot anderen. Ik heb te lang moeten wennen."

Wie komt het sterkst over?

"Anouk, JayJay (Boske, red.), Jan (van Halst, red.) en Do. Anouk is fysiek, sociaal en overlevend sterk. En Do omdat zij echt een bikkel is en volgens mij wordt onderschat."