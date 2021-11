The Passion wordt in 2022 georganiseerd in Doetinchem. Er is net als bij de vorige editie geen publiek toegestaan, laat medeorganisator KRO-NCRV maandag weten.

Het media-evenement, waarbij het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld aan de hand van bekende Nederlandstalige liedjes, zal plaatsvinden op Witte Donderdag, 14 april.

Het is voor het eerst dat The Passion wordt georganiseerd in de provincie Gelderland.

Wegens de onzekerheid over de productie van grote evenementen als The Passion, heeft KRO-NCRV samen met producent Mediawater en de gemeente Doetinchem besloten om net als in april 2021 geen publiek uit te nodigen tijdens de live-uitzending.

In het voorjaar van 2021 stonden de richtlijnen rond COVID-19 geen evenementen toe en is er gekozen voor een intieme editie met een online processie. Dat zal ook in 2022 gebeuren.

Daarnaast trekt The Passion in de veertig dagen voorafgaand aan het evenement het land in en worden er in lokale kerken evenementen georganiseerd.

'Stad en platteland komen bij elkaar in de Achterhoek'

"The Passion maakte dit jaar opnieuw duidelijk dat het paasverhaal uit de Bijbel nog steeds actueel is en mensen in de samenleving met elkaar in verbinding kan brengen", zegt KRO-NCRV-directievoorzitter Peter Kuipers.

"Komende Passion gaan we dat heel letterlijk doen: stad en platteland komen bij elkaar in de Achterhoek. Het belooft een bijzondere editie te worden. Wat ik daarover alvast kan vertellen, is dat het verhaal niet eindigt op Witte Donderdag."

Meer informatie over het verhaal en de cast wordt begin 2022 bekendgemaakt.