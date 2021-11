Er is een strijd gaande tussen de Nederlandse publieke omroep (NPO) en de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON!). De NPO vindt de kosten van een nog te maken middagprogramma te hoog. ON! dreigt met een rechtszaak.

NPO-directeur Frans Klein zei zondagmiddag in een interview in het Amsterdamse debatcentrum De Balie dat ON! twee keer per week rond lunchtijd een middagmagazine wil maken. Het programma zou in zijn ogen in de huidige vorm echter te duur worden.

"Wij vinden de aanvraag aan de hoge kant. Dus wij hebben gezegd: wij willen een benchmark voor dit programma ontwikkelen." Daarmee wil Klein zeggen dat het nieuwe programma van ON! vergelijkbaar moet zijn met soortgelijke programma's die al door de NPO worden uitgezonden. Hij noemde Goedemorgen Nederland en Tijd voor Max als voorbeeld.

Dat leidde volgens Klein al snel tot woede bij ON!-voorzitter Arnold Karskens. Die wilde volgens hem dat de NPO het zogenoemde garantiebudget dan maar in zijn totaal zou overmaken naar de omroep. "Maar zo werkt het dus niet", aldus de NPO-directeur.

"Elke omroep moet intekenen, zoals dat bij ons heet. Dan moet je een programmavoorstel indienen, vertellen wat het programma gaat kosten en wij hebben nadere vragen gesteld over de hele bekostiging van dit nieuwe programma."

In theorie kan ON! zonder eigen programma achterblijven

ON! is een nieuwe omroep die vanaf januari begint bij de NPO. Mocht het zo zijn dat de partijen er niet uitkomen, dan zou ON! in theorie achterblijven zonder ook maar één eigen programma.

"Dat betekent dat je in gesprek gaat over de richting die gekozen moet worden om wel een beetje succesvol te kunnen intekenen", aldus Klein. "En in het allerergste geval gaat het garantiebudget mee naar het volgende jaar. In theorie zou dat kunnen."

Of en wanneer het tot een zaak zal komen is nog niet bekend. NU.nl is in afwachting van een reactie van ON!