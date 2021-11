Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Défano Holwijn.

De expeditie is zwaar en lang en dat hakt erin bij de nog overgebleven deelnemers. Weinig eten, zware proeven en toch ineens een hele hoop extra kandidaten maken dat het voelt alsof het einde nog lang niet in zicht is.

Défano Holwijn was vorige week al duidelijk gewond met een kneuzing van zijn rib en moest halverwege een proef opgeven, maar de expeditie verlaten wilde de YouTuber nog niet. Waar Loiza Lamers door het medische team naar huis werd gestuurd, kon Holwijn nog even door. Voor veel kijkers onbegrijpelijk, want het zag er toch echt uit alsof de presentator veel pijn had. Deze week besloot hij zelf op te stappen, want de rib herstelde niet.

Jij hebt om medische redenen de expeditie moeten verlaten, maar hebt het nog een tijd volgehouden met een pijnlijke rib. Wat deed je besluiten toch te stoppen?

"Bij de proef van vorige week wist ik eigenlijk al dat het niet goed zat. Maar ja, ik heb ook een winnaarsmentaliteit en wilde het toch proberen. Dat had ik niet moeten doen. Terug in het kamp begon ik te denken: ik heb een leven na Expeditie Robinson, wil ik zo doorgaan? Nee dus, ik moest gaan herstellen, ik wil niet mijn leven lang met problemen blijven doorlopen.

Dat de artsen vonden dat ik door kon en Loiza niet is mij uitgelegd: met een gekneusde rib kun je door blijven lopen. Het moet vanzelf herstellen, dat kan ook daar. Alleen zag ik al dat dat herstel te lang zou duren: als iemand een wondje had, duurde het ook veel langer dan normaal voor het heelde. Je herstelt gewoon niet, je lichaam is te zwak."

Hoe is het inmiddels met je rib?

"Goed! Het heeft twee weken geduurd en toen was het over. Het heeft echt geholpen dat ik al rust heb genomen op het eiland, maar toen ik het terugkeek dacht ik ook: je had die proef nooit moeten doen."

Mensen zagen jou als een van de sterkste spelers. Denk je dat je de finale had gehaald als je niet geblesseerd was geraakt?

"Tja, dat is lastig te zeggen. Als sterke speler word je er vaak ook snel uitgestuurd en ik ben nooit zo bezig geweest met tactiek, op één keer na (Jasper Demollin werd door zijn kamp onverwacht naar huis gestuurd, red.). Nu blijft het antwoord eigenlijk open, ik vraag het me wel af. Of ik een tweede kans zou aannemen? Ik ben er wel benieuwd naar, ik denk het wel."

Hoe was het om weer thuis te komen?

"Grappig. Je leeft in zo'n andere wereld, ineens ben je terug in het echte leven. Ik vond het heel fijn weer thuis te zijn. Terwijl ik moest wachten in Kroatië ben ik nog wel bezig geweest met dat de expeditie doorging, maar in het vliegtuig heb ik al tegen mezelf gezegd dat het klaar was. Dat hielp wel. Daardoor zat ik niet nog met mijn hoofd bij de expeditie.

Je neemt dingen mee van het eiland: ik eet bijvoorbeeld van mezelf heel snel, maar daar, met alle lekkere dingen die Sandra (Ysbrandy, red.) maakte, geniet je echt. Zij kookte daar beter dan ik thuis doe. Je koestert dan iedere hap, want het is zo op. En ik bleef echt een tijd nog weinig met m'n telefoon bezig, omdat het te veel prikkels waren."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had veel meer bier moeten drinken bij het samensmeltingsdiner. Had ladderzat moeten gaan. En die proef die ik geforceerd heb, die had ik moeten overslaan. Het was echt pijnlijk om het terug te zien. Ik wist daar dat het niet goed was, maar die winnaarsmentaliteit liet het me toch doen."

Wie komt het sterkst over?

"Jan (van Halst, red.), absoluut. Hij is echt een beresterk persoon. Hij heeft alles wat een Robinson moet hebben. Hij is goed op het eiland, wil en kan alles doen wat er nodig is. En hij is ijzersterk in proeven, dat zie je nu ook weer op Winnaarseiland. Jan is ook nog eens heel lief en aardig. Hij was echt een vaderfiguur tijdens de expeditie. Ik heb hem best lang mee mogen maken. Jan is echt een topper."