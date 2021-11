Zo'n 847.000 mensen hebben zondagavond gekeken naar Diagnose De Wild, de KRO-NCRV-documentaire van Ruud de Wild waarin de radio-dj vertelt over zijn leven met darmkanker. De documentaire staat daarmee op de zesde plek in de lijst met best bekeken programma's.

De 52-jarige dj maakte in maart bekend dat hij darmkanker had en stopte tijdelijk met zijn radioprogramma. Hij is inmiddels kankervrij en keerde in oktober terug op de radio.

De Wild wilde samen met zijn arts en bekenden een "kanker voor dummies" maken. In de documentaire vertelt hij onder meer over de impact van de operaties en wat zijn ziekte betekent voor zijn relatie met Olcay Gulsen.

De best bekeken programma's van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 (1,83 miljoen), Studio Sport Eredivisie op NPO1 (1,79 miljoen), de Grand Prix van Mexico op Ziggo Sport (1,71 miljoen), Expeditie Robinson op RTL 4 (1,05 miljoen) en Onze Boerderij op NPO1 (859.000).