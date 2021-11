De aftrap van het zesde seizoen van het satirische BNNVARA-programma Even tot hier trok zaterdag veel belangstelling. De eerste aflevering werd volgens Stichting KijkOnderzoek bekeken door bijna anderhalf miljoen mensen.

Hoewel het NPO1-programma daarmee het op een na best bekeken programma van de dag was, is het aantal kijkers kleiner dan het gemiddelde aantal van vorig seizoen. Die reeks scoorde afgelopen voorjaar wekelijks rond de 1,8 miljoen kijkers.

Even tot hier wordt gepresenteerd door cabaretduo Niels van der Laan en Jeroen Woe. In het programma maken ze een voorstelling van de actualiteiten van de afgelopen week.

De meeste mensen, ruim 1,8 miljoen, keken zaterdag naar het NOS Journaal van 20.00 uur. Het NPO1-televisieprogramma MINDF*CK staat met ruim 1,3 miljoen kijkers op de derde plaats van best bekeken programma's.