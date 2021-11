Bas Muijs stopt na vier jaar als radio-dj bij Omroep West. Dat maakte de regionale omroep vrijdag bekend.

"Ik zeg dit met pijn in het hart. Ik heb hier vier jaar met veel plezier gewerkt en dan opeens komt er een prachtige aanbieding langs", aldus Muijs op de website van de omroep. Hij kan nog niet zeggen wat die aanbieding is. "Ik heb moeten beloven dat ik het nog niet mag verklappen."

De radio-dj maakt zijn laatste uitzending op vrijdag 12 november. Hij deed bijna drie jaar een ochtendprogramma voor Omroep West en stapte daarna over naar de middag. Zijn plek op de zender wordt voorlopig overgenomen door Paul van der Lugt.

Muijs is bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol als Stefano Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. De 45-jarige acteur speelde ruim zes jaar een vaste rol in de soap en keerde daarna nog een paar keer tijdelijk terug.