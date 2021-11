Voor de Volkskrant-correspondent Tom Vennink, die deze week Rusland werd uitgezet, kwam zijn uitzetting als een grote verrassing. Dat vertelt hij in de podcast De kamer van Klok.

"Ik dacht eigenlijk wel dat ik nog wel zou kunnen blijven, want ik kreeg na moeilijkheden wel persaccreditatie. Slechts voor zeven weken, maar goed, toch voor zeven weken. Alleen kreeg ik dat visum dus plots niet. Dat was wel een grote verrassing voor mij", vertelt Vennink.

De Ruslandcorrespondent "had al wel de indruk dat er wat problemen waren" door de uitzetting van een BBC-collega. Dit was volgens hem een grote schok voor buitenlandse journalisten in Rusland. Toch ging hij er niet van uit dat ook hij moest vertrekken.

De Russische autoriteiten trokken de verblijfsvergunning van Vennink maandag per direct in. Volgens de Volkskrant deden ze dat vanwege "administratieve overtredingen" van een paar jaar geleden.

Oude overtredingen niet de echte reden volgens Vennink

Vennink kreeg in november 2019 een boete omdat hij zijn verblijfadres in Moskou niet op tijd had doorgegeven aan de autoriteiten. In januari 2020 volgde een boete nadat hij de provincie Tsjoekotka bezocht zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd. De correspondent mag tot januari 2025 Rusland niet meer in.

Volgens de journalist is het "erg onwaarschijnlijk" dat dit de reden is dat zijn visum niet wordt verlengd. "Dit zijn oude overtredingen, ik denk niet dat dit de echte reden is."

"Ik heb gesproken met collega's die nog in Moskou zitten. Voor hen heeft dit een heel intimiderende werking", aldus Vennink. "Misschien is dat wel de bedoeling."